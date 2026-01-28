Tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành cơ sở thuộc Bệnh viện Việt Đức

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký ban hành Quyết định số 166/QĐ-TTg về việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý; tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Y tế thực hiện chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Bộ Y tế quản lý; chỉ đạo và hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thống kê đầy đủ hiện trạng về số lượng người làm việc; tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác bàn giao về Bộ Y tế theo đúng quy định.

Bộ Y tế tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp về Bộ Y tế để quản lý theo quy định; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện việc điều chuyển số lượng người làm việc, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp về Bộ Y tế để quản lý, bảo đảm chặt chẽ không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí tài chính, tài sản theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Y tế tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cơ chế tự chủ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp được thành lập năm 1967, gồm 3 cơ sở, trong đó 2 cơ sở ở Hà Nội và 1 cơ sở tại Hải Phòng./.

