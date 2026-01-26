"Ươm mầm nhân ái": Chia sẻ, lan tỏa yêu thương vì trẻ em khuyết tật và khó

Tối 26/01, Tạp chí Sức khỏe trẻ em (cơ quan của Trung ương Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam) tổ chức Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất - năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, nhấn mạnh Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam với mục đích cao nhất là giúp trẻ em tàn tật sống hòa nhập bình đẳng với cộng đồng.

Trong thời gian qua, Hội đã nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu đề ra, với chất lượng và hiệu quả cao. Trong năm 2025, Hội đã phát động và hưởng ứng các chương trình nổi bật như: “Tiếp sức trẻ khuyết tật đến trường,” Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật; Xuân yêu thương... đã tăng thêm nguồn lực hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập.

Tiến sỹ Ngô Sách Thực nhấn mạnh Chương trình "Ươm mầm Nhân ái" là hoạt động thiết thực, hưởng ứng chủ trương chung của Trung ương Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Ươm mầm nhân ái là gieo mầm yêu thương, nuôi dưỡng hỗ trợ nhiều trẻ em, kết nối nhu cầu để trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc và việc làm trong cộng đồng… trong hành trình phát triển và trưởng thành. Đây là nội dung rất thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật. Trong những ngày đầu năm 2026, Chương trình mang đến cho trẻ em khuyết tật những phần quà, học bổng, máy tính, sinh kế cho hàng trăm lượt trẻ em.

Ông Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Với tấm lòng nhân ái được lan tỏa, những trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước được giúp đỡ, chắp cánh, nâng bước chân em đến trường. Những phần quà gửi đến các em nhỏ trong dịp Tết không chỉ giúp đỡ mà còn trao niềm tin và cơ hội cho các em trong cuộc sống,” ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Ông Trần Doãn Tiến - Tổng biên tập, Tạp chí Sức khỏe trẻ em, Trưởng ban tổ chức Chương trình Ươm mầm nhân ái năm 2025 cho hay trong thời gian qua, Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, trọng tâm là chương trình ‘Thắp sáng niềm tin cho em’ - được tổ chức xuyên suốt hơn 10 năm qua.

Thông qua chương trình trên, hàng triệu lượt trẻ em khuyết tật trên cả nước đã được khám sàng lọc, phẫu thuật, phục hồi chức năng, hỗ trợ học tập, học nghề và tạo sinh kế. Tiếp nối hành trình đó, chương trình ‘Ươm mầm nhân ái’ được triển khai nhằm lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia, kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em khuyết tật một cách toàn diện và bền vững. Ngay khi phát động, chương trình đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm.

Chương trình Ươm mầm nhân ái trao những phần quà, học bổng, vật chất bằng tiền mặt cho các trẻ em khuyết tật được trao hôm nay và trao trong dịp tết ngay sau khi kết thúc chương trình. Tại sân khấu của Ươm mầm nhân ái, Ban Tổ chức chương trình trao quà cho gần 40 trẻ em khuyết tật - những mầm xanh đang nỗ lực vượt lên hoàn cảnh.

Sau 2 tháng phát động, đã có 51 tập thể, cá nhân đăng ký tham dự Chương trình. Căn cứ kết quả chấm chung khảo, Ban tổ chức Chương trình Ươm mầm nhân ái 2025 trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp, sẻ chia, mang lại nhiều ý nghĩa, giá trị nhân văn cho trẻ em khuyết tật trong năm 2025 và những năm vừa qua. Các giải thưởng gồm: 03 Giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, các giải Khuyến khích và Cúp "Vì nụ cười trẻ em".

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các đơn vị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Trần Doãn Tiến chia sẻ, hiện cả nước có gần 4 triệu trẻ em, chiếm tổng số trên 10% trẻ em cả nước, có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 2,2 triệu trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi. Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và có cơ chế, chế độ, chính sách đối với trẻ em khuyết tật. Nhiều tổ chức cơ quan, chính quyền các cấp tổ chức nhiều hoạt động để vận động, quyên góp, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm vơi đi những thiệt thòi, khó khăn của các em.

Tuy nhiên, rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều trẻ em khuyết tật vẫn hằng ngày, hằng giờ phải vật lộn với những đau đớn về thể xác do bị liệt chân tay, hoặc do bị câm, điếc, tâm thần, thiểu năng trí tuệ…

Do đó, mục tiêu chính của Chương trình Ươm mầm nhân ái, lần I (năm 2025) nhằm kêu gọi các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, chung tay hỗ trợ trẻ em khuyết tật./.

Phát động 'Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật': Vận động quyên góp 2 tỷ đồng Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phát động chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” nhằm vận động quyên góp 2 tỷ đồng, hỗ trợ cho ít nhất 2.000 trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học.