Đẩy mạnh các hoạt động tiếp cận từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh

Vừa qua, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành với các nội dung tập trung vào việc chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe sang chủ động phòng bệnh, lấy con người làm trung tâm, với mục tiêu nâng cao thể lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của người dân, hướng đến y tế hiện đại, công bằng, bền vững.

Điều quan trọng nhất đó là thay đổi cách tiếp cận của mỗi người dân từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe chủ động.

Tiến sỹ Lê Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe toàn diện, do Hiệp Hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh tổ chức ngày 15/1 tại Hà Nội.

Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, thời gian tới, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh nhiều hoạt động để giúp người dân hiểu rõ, tự nhận thức về bệnh của mình để phòng bệnh một cách chủ động thay vì chủ yếu đi chữa bệnh như thực trạng hiện nay.

Phó giáo sư Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Hiệp Hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam nhấn mạnh, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đánh dấu sự thay đổi lớn trong ngành y tế Việt Nam, chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh và quản lý sức khỏe chủ động, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, với mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn diện và chất lượng sống cho người dân.

Việt Nam đang phải đối mặt gánh nặng kép về bệnh không lây nhiễm. Các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường và hô hấp mạn tính đang là nguyên nhân của gần 80% số ca tử vong tại Việt Nam, trở thành gánh nặng hàng đầu cho hệ thống y tế và xã hội. Các bệnh không lây nhiễm đang gia tăng cả về số lượng mắc cũng như mức độ nghiêm trọng. Hiện số người mắc bệnh trong cộng đồng rất lớn.

Bộ Y tế ước tính, mỗi năm Việt Nam có khoảng 17 triệu người trưởng thành bị tăng huyết áp; 4,6 triệu người bị bệnh đái tháo đường; 2-6 triệu người mắc bệnh tim, phổi mạn tính và hơn 182.000 ca mắc mới ung thư. Đặc điểm chung của nhóm bệnh này là nguyên nhân phức hợp, khởi phát âm thầm, tiến trình kéo dài và để lại hậu quả nặng nề.

Các đại biểu tham dự tại Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chủ tịch Hiệp Hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến số ca bệnh không lây nhiễm gia tăng trong những năm gần đây. Nguyên chủ yếu là do di truyền, môi trường sống, dinh dưỡng, thiếu vận động thể lực, áp lực công việc, già hóa dân số... Nhiều người dân chưa quan tâm đầy đủ đến sức khỏe tinh thần, môi trường sống, lối sống. Vì vậy, mỗi người dân cần hiểu rõ để chuyển từ “chăm sóc khi ốm” sang “chăm sóc chủ động suốt vòng đời”, không chờ có bệnh mới can thiệp, chú trọng phòng bệnh-dự phòng-phát hiện sớm-quản lý nguy cơ.

Tại Hội thảo có 7 báo cáo với các chủ đề: Tổng quan về chăm sóc sức khỏe toàn diện; Giải pháp giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí xã hội, thông qua kiểm soát các yếu tố nguy cơ và sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật; Thói quen sống, liên quan đến bệnh không lây nhiễm; Từ môi trường đến bệnh tật - Giải pháp sức khỏe môi trường tại Việt Nam; Dinh dưỡng hợp lý, phòng chống bệnh không lây nhiễm…

Thông qua hội thảo, với các bài trình bày, các chuyên gia y tế từ đó, có cơ sở đề xuất các giải pháp đầu tư sát thực, bền vững hơn để chăm lo sức khỏe toàn diện cho Nhân dân./.

