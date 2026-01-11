Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân tại Huế

Sáng 11/1, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Thành phố Huế và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hóa Châu.

Với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách," hoạt động nhằm giúp người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, chăm lo sức khỏe và phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Chương trình triển khai nhiều hoạt động như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Tại Chương trình, có 300 người dân được thăm khám các chuyên khoa nội, da liễu, mắt, răng hàm mặt và chụp X-quang. Ban Tổ chức cũng trao quà cho 5 em nhỏ, 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thăm, tặng quà cho 2 cựu chiến binh tại phường Hóa Châu.

Phó giáo sư Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế Thành phố Huế cho biết hoạt động không chỉ mang đến các dịch vụ y tế thiết thực và những phần quà nghĩa tình, mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội, thể hiện hình ảnh ngành y tế thành phố gần dân, vì dân, luôn đồng hành cùng người dân, nhất là những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Thông qua hoạt động này, nhiều trường hợp bệnh lý được phát hiện sớm, giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng ngừa bệnh tật.

Bên cạnh đó, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tổ chức nhằm hưởng ứng Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Thông qua hoạt động này, nhiều trường hợp bệnh lý được phát hiện sớm, giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban Tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban Tổ chức trao tặng quà cho cựu chiến binh trên địa bàn phường Hóa Châu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

2 đối tượng được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100% Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.