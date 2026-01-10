Hơn 40 chuyên gia đầu ngành họp thẩm định công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã tổ chức họp thẩm định các tài liệu chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cuộc họp có sự tham dự của hơn 40 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế.

Cuộc họp do Tiến sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng và Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách điều hành Hội đồng Chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, đồng chủ trì.

Tham dự cuộc họp còn có các thành viên của các tổ chuyên môn cấp cứu, hồi sức do Bộ Y tế thành lập, gồm: Tổ chuyên môn cấp cứu đột quỵ, hồi sức tim mạch, thần kinh do Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên Hội đồng Chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch làm Tổ trưởng; Tổ chuyên môn Hồi sức tích cực, chống độc, bệnh nhiệt đới do Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Gia Bình, Ủy viên Hội đồng Chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam làm Tổ trưởng; Tổ chuyên môn Cấp cứu, hồi sức ngoại chung do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức làm Tổ trưởng.

Tại cuộc họp, các chuyên gia đã tập trung góp ý, hoàn thiện và nghiệm thu các tài liệu chuyên môn phục vụ công tác y tế cho Đại hội, bao gồm danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư cho vali cấp cứu, cho các tổ y tế, trên xe cứu thương và tại phòng hồi sức tích cực; đồng thời thẩm định các hướng dẫn chuyên môn về xử trí, chẩn đoán, điều trị và xây dựng kịch bản diễn tập các tình huống cấp cứu.

Phát biểu tại cuộc họp, Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức khẳng định, việc đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV là nhiệm vụ chính trị và là vinh dự quan trọng của ngành y tế. Nhấn mạnh đây là sự kiện trọng đại của đất nước, Tiến sỹ Hà Anh Đức cho biết, mọi khâu chuẩn bị phải được triển khai ở mức cao nhất nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ đóng vai trò điều phối chung công tác y tế phục vụ Đại hội. Bên cạnh việc chỉ đạo công tác thường trực cấp cứu tại địa điểm diễn ra Đại hội, Cục sẽ có văn bản đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội chuẩn bị cơ số giường bệnh, đồng thời phân công rõ nhiệm vụ của các cán bộ y tế tham gia trực trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tại cuộc họp, các chuyên gia cũng thống nhất các tình huống diễn tập cấp cứu, đồng thời khẳng định việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng y tế có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả xử trí cấp cứu.

Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được giao xây dựng kịch bản và trực tiếp phụ trách các nội dung diễn tập gồm: cấp cứu ngừng tuần hoàn, cấp cứu nhồi máu cơ tim, cấp cứu đột quỵ và cấp cứu đa chấn thương.

Theo kế hoạch, ngày 13/1, các tổ y tế sẽ tham gia công tác diễn tập tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhằm hoàn thiện toàn bộ các nội dung chuẩn bị, sẵn sàng cho công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

Nỗ lực tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XIV Thông tấn xã Việt Nam đã khai trương trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).