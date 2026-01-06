Đồng Nai: Cứu thành công bé trai bị thủng ruột do nuốt 24 viên nam châm

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đến ngày 6/1, tình trạng sức khỏe của bé trai B.G.K., 32 tháng tuổi, ngụ xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai, bị thủng ruột nghiêm trọng do nuốt 24 viên nam châm trong thời gian dài đã ổn định sức khỏe, hết đau bụng, đi vệ sinh tốt và sẽ được xuất viện trong 2 ngày tới.

Trước đó, ngày 27/12, bé trai B.G.K. nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt kéo dài 2 ngày, bụng chướng căng, 4 ngày không đi cầu được, nôn ói nhiều, có dấu hiệu mất nước và rối loạn điện giải.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó, gia đình đưa bé đi khám tại phòng khám tư nhân và được chẩn đoán viêm ruột, nhiễm trùng đường tiêu hóa, cho thuốc uống. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, tình trạng của bé không cải thiện, sốt không giảm và bụng ngày càng chướng to.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiến hành kiểm tra, phát hiện các quai ruột trong ổ bụng bệnh nhi bị giãn nhiều, có nhiều dịch tự do lẫn hơi, đặc biệt phát hiện một khối dị vật trong đường tiêu hóa. Các bác sỹ chẩn đoán đây là trường hợp viêm phúc mạc nặng do thủng ruột và dị vật đường tiêu hóa, được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.



Tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện bên trong ruột của bệnh nhi có một khối nam châm dài khoảng 5 cm với tổng cộng 24 viên nam châm nhỏ (đây là loại nam châm thường có trong các loại đồ chơi của trẻ em) gây ra 8 lỗ thủng ở ruột non, vị trí thủng lớn nhất khoảng 5mm khiến dịch tiêu hóa tràn ra ổ bụng, dẫn đến viêm phúc mạc nặng. Sau 3 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật thành công.

Bác sỹ Lư Quí Trang, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đã gặp nhiều trường hợp bệnh nhi nuốt phải dị vật nhưng đây là trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi nhất và kèm theo nhiều tổn thương nghiêm trọng nhất. Theo quan sát, các viên nam châm đã có dấu hiệu rỉ sét và hình thành những dây xơ dính trong bụng, chứng tỏ bé đã nuốt vào bụng thời gian rất lâu.

Theo bác sỹ Lư Quí Trang, trường hợp này nếu không lấy dị vật ra sẽ tiếp tục gây thủng những đoạn ruột tiếp theo. Các viên nam châm có tính kiềm, lâu ngày sẽ gây viêm ruột, nhiễm trùng đường tiêu hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ.



Bác sỹ khuyến cáo, những đồ chơi có chứa viên nam châm hoặc pin nhỏ rất nguy hiểm, do đó, các gia đình không nên để trẻ nhỏ tiếp cận với đồ chơi này vì trẻ dưới 5 tuổi thường tò mò, dễ nuốt vào bụng.

Với trẻ nhỏ nên lựa chọn loại đồ chơi có tính an toàn cao và phụ huynh phải thường xuyên quan sát con trẻ. Đặc biệt, khi phát hiện trẻ nuốt bất cứ dị vật gì, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để can thiệp kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra./.

