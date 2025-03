Bệnh viện Nhi Hà Nội cứu sống bé trai sinh non, đẻ rơi chỉ nặng 900g

Hiện nay, mỗi năm trên thế giới có hơn 13 triệu trẻ sinh non (cứ 10 trẻ thì có 1 trẻ sinh non) trong khi tại Việt Nam, 1/4 số trẻ sơ sinh tử vong là do đẻ non tháng, nhẹ cân.