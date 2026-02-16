Hơn 200 nhân viên y tế thực hiện thành công 4 ca ghép tạng trong ngày giao thừa

Ngày 16/2 (ngày 29 Tết), hơn 200 y, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công đồng thời 4 ca ghép tạng, gồm ghép tim, ghép gan và 2 ca ghép thận từ người hiến chết não.

Các ca ghép thành công trong thời điểm đặc biệt đã thể hiện tinh thần cống hiến của đội ngũ y bác sỹ nhằm mang lại cơ hội sống cho những người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.

Trước đó, ngày 14/2, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một trường hợp người bệnh bị tai biến mạch máu não nặng, tiên lượng rất xấu và có nguy cơ tiến triển đến chết não.

Mặc dù các y, bác sỹ đã nỗ lực điều trị, hồi sức tích cực tối đa nhưng tình trạng người bệnh không cải thiện.

Sau khi được tư vấn, gia đình người bệnh đã đồng thuận hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể người bệnh theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 15/2, sau khi hoàn tất quy trình xác định chết não theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, các bác sỹ đã khẩn trương kích hoạt quy trình điều phối và ghép tạng. Hơn 200 y, bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa đã được huy động để triển khai đồng bộ 5 ca phẫu thuật, bao gồm 1 ca lấy tạng, 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan và 2 ca ghép thận. Các ca ghép được thực hiện xuyên đêm và hoàn tất vào sáng 29 Tết.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, nhiều nhân viên y tế đang trên đường về quê hoặc đang ở bên gia đình đã chủ động quay trở lại bệnh viện để tham gia các ca ghép. Đội ngũ nhân viên y tế xác định đây là nhiệm vụ chuyên môn ưu tiên, với mục tiêu cao nhất là giành lại sự sống cho những người bệnh.

"Việc thực hiện đồng thời 4 ca ghép trong thời điểm đặc biệt này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực ghép tạng, mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế," Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ./.

Ca ghép gan cấp cứu kỹ thuật cao giúp cứu sống người bệnh trong ngày 27 Tết Ca phẫu thuật ghép gan diễn ra trong 6 giờ liên tục. Đối với lá gan hiến tặng, các bác sỹ đã thực hiện lấy mảnh gan ghép từ người hiến bằng phương pháp phẫu thuật nội soi để ghép cho người nhận.