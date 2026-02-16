Cà Mau: Ba người bị ngộ độc thực phẩm do nghi ăn nhầm con so

Sáng 16/2, tin từ Bệnh viện Đa khoa Năm Căn (tỉnh Cà Mau) xác nhận Bệnh viện đang theo dõi, điều trị 3 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn tại một quán ốc trên địa bàn.

Những người nghi bị ngộ độc gồm: T.T.T (15 tuổi), L.T.T.N (21 tuổi) và N.H.M (18 tuổi) cùng ở Ấp 5, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau, nhập viện khoảng 21 giờ ngày 14/2 trong tình trạng mệt, nôn và tê lưỡi. Bệnh viện chẩn đoán nhiễm độc cá khác và sò ốc, theo dõi ngộ độc sam.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, 3 người ăn tối tại quán ốc ở Ấp 7, xã Năm Căn, với thực đơn gồm ốc hương sốt trứng muối, ốc mỡ xào bơ bắp, sam nướng và hàu nướng mỡ hành.

Chỉ khoảng 15 phút sau bữa ăn, T.T.T xuất hiện triệu chứng mệt, buồn nôn, tê lưỡi. Khoảng 10 phút sau, 2 người còn lại có biểu hiện tương tự và được đưa đi cấp cứu. Đến 11 giờ 30 ngày 15/2, cả 3 người đều tỉnh táo và tiếp xúc tốt.

Ngoài ra, cũng trong tối 14/2, vào lúc 21 giờ 45 phút, Bệnh viện tiếp nhận điều trị cho một trường hợp là ông N.H.T (46 tuổi, ngụ ấp Cải Lá, xã Tân Ân) với biểu hiện mệt, tê môi, đau bụng vùng thượng vị và nôn. Trường hợp này ban đầu được chẩn đoán nhiễm độc cá khác và sò ốc, theo dõi ngộ độc sam.

Quá trình xác minh cho thấy, sáng cùng ngày, tại nhà ông H.H.T có tổ chức nhậu với khoảng 10 người tham gia có các món thịt heo nướng, rau sống và mắm tôm.

Sau đó, khoảng 10 giờ, ông H.H.T tiếp tục ăn sam tự bắt tại vuông cùng hai người khác. Khoảng 16 giờ ngày 14/2, ông xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mệt và tụt huyết áp, được đưa đi cấp cứu. Những người cùng tham gia ăn uống không có biểu hiện bất thường. Đến 11 giờ 30 phút ngày 15/2, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Theo Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, dự kiến ngày 16/2, các bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Sau khi xác minh, Chi cục An toàn thực phẩm Cà Mau nhận định vụ việc thứ nhất là nghi ngộ độc con so với 3 người liên quan; vụ việc thứ hai được xác định do rối loạn tiêu hóa.

Quán ốc liên quan được yêu cầu tạm ngưng hoạt động, giao Phòng Văn hóa- Xã hội cùng Trạm Y tế xã Năm Căn giám sát.

Cơ quan chức năng đồng thời lấy mẫu thức ăn sam nướng còn lại của 3 bệnh nhân để gửi Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh kiểm nghiệm khi cần thiết. Ngành Y tế địa phương phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng sam khi chưa phân biệt được sam và so (con so rất giống con sam, trong con so có chứa chất độc được gọi là tetrodotoxin, một chất cực độc giống độc tố của cá nóc, không được sử dụng làm thực phẩm), đồng thời cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ các độc tố tự nhiên như cá nóc, cóc và so.

Bác sỹ khuyến cáo, người dân không tự ý đánh bắt, chế biến và sử dụng sam khi không có kiến thức nhận biết rõ ràng, đặc biệt không ăn sam tự bắt ngoài tự nhiên. Khi ăn tại quán, cần lựa chọn cơ sở uy tín, có nguồn gốc thực phẩm rõ ràng.

Trong trường hợp sau khi ăn hải sản xuất hiện dấu hiệu bất thường như tê lưỡi, tê môi, buồn nôn, đau bụng hoặc chóng mặt, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà vì có thể làm chậm thời gian cấp cứu ngộ độc./.

