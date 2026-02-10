TP Hồ Chí Minh xử lý vụ vận chuyển hơn 200kg gà chết đi tiêu thụ

Ngày 10/2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh (Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5) phối hợp Ủy ban nhân dân phường Long Nguyên tiến hành kiểm tra và phát hiện một trường hợp vận chuyển gà chết không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại chốt kiểm tra của Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát 61C-079.79 do ông V.P.L (sinh năm 1984, ngụ ấp Bờ Cản, xã Long Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 200 kg gà trắng đã chết, trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi.

Theo trình bày của ông V.P.L số gà chết trên được lấy từ một trại chăn nuôi trên địa bàn phường Long Nguyên và đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngay sau đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Nguyên phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 đã lập biên bản làm việc và biên bản vi phạm hành chính đối với ông V.P.L về hành vi vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Hành vi vi phạm nêu trên được xác định vi phạm Khoản 5, Điều 20, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy toàn bộ số gà chết theo quy định, đồng thời lập hồ sơ, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt dự kiến 10 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm./.

