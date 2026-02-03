Xã hội

Y tế

TP Hồ Chí Minh: 46 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc tất niên

Ngày 31/1, một ngân hàng có đặt tiệc tại nhà hàng Gia Mẫn (xã Xuyên Mộc) và vận chuyển thức ăn lên trụ sở ngân hàng tại phường Bà Rịa để đãi tiệc tất niên. Sau đó, có 46 người nghi ngờ bị ngộ độc.

Hoàng Nhị

Ngày 3/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh viện đã và đang tiếp nhận, điều trị cho 46 trường hợp nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn một bữa tiệc tất niên do một nhà hàng tại ấp Nhân Nghĩa (xã Xuyên Mộc) nấu.

Theo đó, số bệnh nhân này nhập viện rải rác từ chiều 1/2. Đến chiều 3/2 vẫn có nhiều trường hợp phải vào bệnh viện khám và điều trị.

Hầu hết các bệnh nhân trước khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đều có triệu chứng đau bụng dữ dội, tiêu lỏng nhiều lần, sốt…

Theo thông tin từ các bệnh nhân, họ là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa.

Ngày 31/1 ngân hàng có đặt tiệc tại nhà hàng Gia Mẫn (xã Xuyên Mộc) và vận chuyển thức ăn lên trụ sở ngân hàng tại phường Bà Rịa để đãi tiệc tất niên.

Tham dự bữa tiệc có 170 người, với các món ăn gồm ốc hương, gỏi sứa, tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, bánh tét, củ kiệu, tôm càng rang muối, lẩu cá mú nấu ngót.

Sau khi ăn đến 14 giờ ngày 1/2, một số người có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và phải vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khám, sau đó nhập viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, hiện bệnh viện đang theo dõi sức khỏe cho các bệnh nhân. Bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Đến chiều 3/2 đã có 16 trường hợp được bệnh viện cho thuốc về nhà uống và theo dõi. Bệnh viện cũng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, báo cáo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với xã Xuyên Mộc tiến hành làm việc với cơ sở; đồng thời lấy mẫu các loại thực phẩm để đưa đi xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ngộ độc thực phẩm #tiệc tất niên Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

An toàn Thực phẩm

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một số chỉ tiêu về y tế trong năm 2026

Một số chỉ tiêu về y tế trong năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 8/1/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.