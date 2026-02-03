TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ nhiều mỹ phẩm, thực phẩm '3 không' chào bán trên mạng

Qua công tác tra soát việc kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục phát hiện và xử lý hàng loạt điểm kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm trên mạng, thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ.

Cụ thể, thông qua việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công tác quản lý địa bàn, cũng như truy vết trên các trang mạng xã hội, vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 13 (Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) đã liên tục phát hiện, kiểm tra và xử lý hàng loạt các điểm kinh doanh trên địa bàn xã Hóc Môn và xã Đông Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đội Quản lý thị trường số 13 đã phối hợp với cán bộ phòng chống tội phạm Công an xã Hóc Môn tiến hành kiểm tra Điểm kinh doanh tại ấp 10 xã Hóc Môn, tại đây đang chứa và chào bán trên mạng xã hội 300 chai, mỗi chai 1.000ml dầu gội dưỡng ẩm collagen không có nhãn hiệu; không có số lô sản xuất; không có ngày sản xuất và hạn sử dụng; không ghi xuất xứ.

Bên cạnh đó, Đội Quản lý thị trường số 13 phối hợp Công an xã Đông Thạnh kiểm tra 3 Điểm kinh doanh tại xã Đông Thạnh. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện các điểm kinh doanh đang chứa trữ 200kg bột càphê chồn, 200kg chà bông, 150kg bò viên, tất cả đều không nhãn mác; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không ngày sản xuất và hạn sử dụng; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên để tiếp tục xử lý và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt đúng theo quy định của pháp lật.

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và bùng nổ thương mại điện tử, các đối tượng thường lợi dụng môi trường mạng xã hội để chào bán các sản phẩm phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, giám sát hoạt động kinh doanh trên thị trường.

Ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông trên thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng./.

Hà Nội: Thu giữ hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc Hà Nội thu giữ 12,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại bãi xe xã Thanh Trì, gồm sụn gà, trứng non, mỡ động vật, trị giá hơn 1 tỷ đồng, đang xử lý.