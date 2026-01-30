Thành phố Huế: Đối tượng truy nã quốc tế bị bắt sau 6 năm lẩn trốn

Ngày 30/1, Phòng An ninh điều tra, Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng Bùi Thị Thu Hồng, đối tượng truy nã quốc tế thuộc diện “nguy hiểm,” về hành vi “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.”

Theo hồ sơ điều tra vào tháng 12/2018, Bùi Thị Thu Hồng (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Đắk Lắk) cùng chồng và một đối tượng khác đã tổ chức cho 4 người Việt Nam (trong đó có 3 người trú tại thành phố Huế và 1 người trú tại tỉnh Nghệ An) xuất cảnh trái phép sang các nước, sau đó trốn ở lại Hoa Kỳ để lao động bất hợp pháp.

Cùng thời điểm này, Hồng tiếp tục tổ chức cho 2 người khác trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long trốn sang Hàn Quốc để làm việc trái phép.

Đến giữa tháng 9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Bùi Thị Thu Hồng cùng 2 đồng phạm về “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế trước đây (nay là xã Phú Vinh, thành phố Huế), theo khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, Bùi Thị Thu Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua xác minh, cơ quan chức năng nắm được đối tượng đã xuất cảnh sang nhiều nước tại châu Âu, châu Mỹ và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự truy bắt.

Sau 6 năm truy tìm, ngày 28/1, Phòng An ninh điều tra thành phố Huế xác định Bùi Thị Thu Hồng về Việt Nam để thăm thân.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, khi phát hiện Hồng nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu phụ mới xây dựng tại tỉnh An Giang (không theo lộ trình quen thuộc là Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài), Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình-Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

