Cấp Bằng Tổ quốc ghi công với 49 chiến sỹ Biệt động Sài Gòn-Gia Định

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 30/01/2026 về việc xem xét, công nhận liệt sỹ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý công nhận liệt sỹ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến khi làm nhiệm vụ bí mật của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định.

Việc công nhận xét theo đề nghị của Bộ Nội vụ về trường hợp đặc biệt khi chưa bảo đảm điều kiện quy định tại Điều 72 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; không áp dụng đối với các trường hợp khác.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Những cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ)

Trước đó, sáng 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định, tổ chức Lễ Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ Biệt động Sài Gòn-Gia Định anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Công trình bia tưởng niệm được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện, khởi công xây dựng ngày 3/2/2025 tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (phường Long Bình)./.

