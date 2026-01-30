Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, giao dịch gần 25 tỷ đồng

Ngày 30/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Tổng số tiền giao dịch trong 2 tháng gần 25 tỷ đồng.

Năm đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, điều tra tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc (theo quy định tại các Điều 321, 322, Bộ luật Hình sự) gồm: Huỳnh Dương Khải (32 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (32 tuổi), Lê Lâm Huy (38 tuổi), Lương Trọng Hiếu (39 tuổi) và Trần Công Thiện (38 tuổi) cùng trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Sau một thời gian tích cực điều tra, ngày 26/1, các tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai lực lượng phá án và triệu tập 5 đối tượng trên để làm việc.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, tháng 12/2025, đối tượng Khải nhận 3 tài khoản đăng nhập trên website bong88.com từ 1 người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch.

Tang vật và các tài liệu, đồ dùng liên quan trong vụ án bị thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau đó, Khải chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản khác nhau để trực tiếp cá cược. Đồng thời, giao cho Sỹ, Huy, Hiếu và Thiện cùng các con bạc khác tham gia cá cược bóng đá. Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2025 đến nay, các con bạc trong đường dây đã tham gia cá cược bóng đá với số tiền giao dịch lên đến gần 25 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, việc triệt xóa thành công đường dây đánh bạc này là một thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ./.

