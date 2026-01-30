Cảnh giác với việc đổi tiền lì xì qua mạng

Càng cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường đổi tiền mới, tiền lẻ càng trở nên sôi động, nhất là trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Threads....

Chỉ cần tìm kiếm các cụm từ như “đổi tiền mới”, “đổi tiền lẻ Tết”, “đổi tiền lì xì”, người dùng dễ dàng lạc vào một “ma trận” quảng cáo.

Các tài khoản mạng xã hội đồng loạt cam kết đổi đủ mệnh giá từ 500 đồng đến 200.000 đồng, tiền nguyên cọc, liền seri, “uy tín - nhanh gọn.”

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho các đối tượng lừa đảo hoạt động.

Kịch bản thường gặp là các tài khoản lập trang cá nhân, đăng bài quảng cáo rầm rộ, ban đầu thực hiện một vài giao dịch nhỏ trót lọt để tạo lòng tin. Khi người dân gom đổi số tiền lớn, các đối tượng sẽ yêu cầu đặt cọc hoặc chuyển khoản trước, sau đó chặn liên lạc, biến mất./.