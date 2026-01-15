Visa: Gian lận và lừa đảo vẫn là mối quan ngại hàng đầu của người dùng Việt

Báo cáo của Công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa công bố ngày 15/1 cho thấy 52% người tiêu dùng và 43% doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam bày tỏ quan ngại về gian lận, lừa đảo và các giao dịch chuyển tiền sai đối tượng; 34% người tiêu dùng cho biết những khó khăn trong việc theo dõi giao dịch hoặc nắm bắt quy trình hoàn tiền vẫn là rào cản về niềm tin đối với thanh toán số.

Bên cạnh đó, báo cáo cho thấy những dấu hiệu tích cực khi 94% doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết đã chấp nhận thanh toán thời gian thực (Real-Time Payments, RTP) tại điểm bán và 66% doanh nghiệp vừa và nhỏ thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới việc khai thác dữ liệu thanh toán nhằm tăng cường bảo mật và hỗ trợ chấm điểm tín dụng. Điều này cho thấy Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy tài chính toàn diện và khai mở các cơ hội kinh tế mới.

Kết quả của cuộc khảo sát cũng cho thấy người tiêu dùng cũng mong muốn quy trình khiếu nại rõ ràng, thống nhất hơn và có khả năng theo dõi giao dịch minh bạch hơn. Tại Việt Nam, một phần ba người tiêu dùng cho biết họ ngần ngại sử dụng thanh toán số vì gặp khó khăn trong việc theo dõi các khoản chuyển tiền hoặc hiểu cách thức hoàn tiền.

Bên cạnh đó người tiêu dùng và doanh nghiệp mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ giữa khu vực công và tư - bao gồm các cơ quan quản lý, mạng lưới thanh toán, ngân hàng, fintech và các nhà cung cấp công nghệ - để hài hòa hóa tiêu chuẩn, chia sẻ thông tin và ứng phó nhanh với các mối đe dọa mới nổi.

Đặc biệt công nghệ phát hiện gian lận dựa trên AI, phân tích hành vi và mã hóa token đang trở thành những công cụ cốt lõi giúp quản lý rủi ro mà không làm chậm quá trình thanh toán. Các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam cho biết sẵn sàng tận dụng dữ liệu thanh toán để nâng cao bảo mật và cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng.

"Tại Việt Nam, hợp tác giữa khu vực công và tư đang thúc đẩy việc phát hiện gian lận và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ khi họ áp dụng các thực hành số hóa an toàn. Nỗ lực chung của chúng tôi không chỉ củng cố hệ sinh thái thanh toán mà còn tạo điều kiện để doanh nhân và các bên liên quan phát triển trong một thế giới kết nối sâu rộng," bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ./.

