Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp tới

Theo báo cáo vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, tăng 2,6% trong tháng 12/2025.

Con số này mặc dù thấp hơn dự báo 2,7% của thị trường, song cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Trong bối cảnh áp lực giá cả tại Mỹ vẫn "dai dẳng," nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra cuối tháng 1/2026.

Bà Ellen Zentner, chiến lược gia kinh tế trưởng tại Morgan Stanley Wealth Management, nhận định lạm phát không nóng lên nhưng vẫn neo trên mức mục tiêu. Báo cáo này chưa đủ “sức nặng” để Fed thực hiện cắt giảm lãi suất trong tháng 1/2025.

Tín hiệu từ dữ liệu lạm phát phù hợp với quan điểm của giới chức Fed gần đây.

Trước đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, tối 12/1, cho biết lãi suất hiện đang ở vị thế tốt để vừa hỗ trợ thị trường lao động, vừa đưa lạm phát đi xuống.

Ông Williams nhấn mạnh rằng sau 3 lần cắt giảm vào cuối năm 2025, Fed đang tiến gần đến trạng thái cân bằng. Điều này đánh tín hiệu rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở biên độ hiện tại 3,5-3,75% trong thời gian tới.

Về triển vọng kinh tế, ông Williams lạc quan về tăng trưởng năm 2026 và dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh trong nửa đầu năm trước khi giảm xuống dưới 2,5% vào cuối năm. Ông cũng cho rằng các mức thuế quan mới sẽ chỉ có tác động "một lần" lên giá cả và sẽ được phản ánh đầy đủ trong năm nay.

Ông Gregory Daco, chuyên gia kinh tế trưởng tại EY-Parthenon, nhận định trong một báo cáo rằng không có yếu tố nào trong dữ liệu CPI lần này thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách thay đổi lập trường.

Ông Daco cho hay dù thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong năm 2026, nhưng nhiều khả năng cơ quan này sẽ chờ ít nhất đến tháng 6/2026 mới nối lại việc cắt giảm lãi suất.

Chuyên gia này phân tích thêm, chi phí nhà ở đã tăng 0,4% trong tháng 12/2025 và là yếu tố chính đẩy lạm phát lên cao, đang bù trừ cho tác động tăng giá từ thuế quan.

Lạm phát hàng hóa lõi giữ ở mức 1,4% trong tháng 12/2025, cho thấy sự chuyển dịch dần dần và không đồng đều của thuế quan vào giá cả, thay vì gây sốc giảm giá như trong điều kiện bình thường.

Giới phân tích cũng cảnh báo dữ liệu tháng 12/2025 có thể bị ảnh hưởng do quy trình thu thập thông tin bị gián đoạn do đợt đóng cửa chính phủ vào mùa Thu năm 2025.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã phải đưa ra một số giả định kỹ thuật đối với dữ liệu tháng 10 và 11/2025.

Cụ thể, BLS giả định lạm phát giá thuê nhà bằng 0 trong tháng 10, khiến mức tăng của tháng 12 có thể trông cao hơn thực tế khi so sánh tương đối.

Ngoài ra, báo cáo chi tiết cho thấy giá thực phẩm, đặc biệt là thịt bò, vẫn ở mức cao và tiếp tục gây áp lực lên chi tiêu của người tiêu dùng./.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi Fed hạ lãi suất để thúc đẩy đầu tư Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô, Fed cần phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng và "thực hiện phần việc của mình" để kích thích đầu tư.