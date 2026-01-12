Bốn ngân hàng cho vay 25.453 tỷ đồng cho Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 4

Chiều ngày 12/01/2026, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài ước tính 113,52 km, đi qua địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia. Khi hoàn thành, Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực góp phần giảm tải cho khu vực nội đô, kết nối các khu đô thị, công nghiệp, logistics và liên thông với các cao tốc hướng tâm, hình thành hệ thống hạ tầng giao thông liên hoàn mang tính "xương sống" cho toàn khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần chính, trong đó Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng đường cao tốc được thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, có tổng mức đầu tư 53.553 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn của Dự án thành phần 3 gồm 44% vốn ngân sách nhà nước và 56% vốn do nhà đầu tư huy động. Tổng vốn do nhà đầu tư huy động là 29.944 tỷ đồng. Khoản vay được thu xếp là 25.453 tỷ đồng, với sự tham gia của các ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) 15.453 tỷ đồng (chiếm 60%); Ngân hàng Quân đội (MB) 5.000 tỷ đồng (chiếm 20%); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 3.000 tỷ đồng (chiếm 12%); Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Nam Hiện đại (MBV) 2.000 tỷ đồng (chiếm 8%).

Dự án thành phần 3 đã chính thức được khởi công xây dựng từ ngày 06/9/2025. Sự đồng hành của liên danh nhà đầu tư và các ngân hàng Agribank, MB, BIDV, MBV đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tính khả thi tài chính và tiến độ, mở ra xung lực phát triển mới cho tương lai Vùng Thủ đô.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Tô Huy Vũ khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Agribank và các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ, mà còn đối với tiến trình triển khai một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia mang tầm chiến lược lâu dài đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô Hà Nội, Vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

“Trong quá trình triển khai, Agribank đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng uy tín, có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm như BIDV, MB và một số ngân hàng khác để cùng tham gia tài trợ cho Dự án thành phần 3. Sự hợp tác này không chỉ là đồng tài trợ vốn mà còn là sự hội tụ, bổ trợ về năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị rủi ro và hiểu biết sâu về các dự án hạ tầng quy mô lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chung của toàn hệ thống ngân hàng đối với các công trình trọng điểm quốc gia,” ông Tô Huy Vũ chia sẻ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ sự phấn khởi khi các nhà đầu tư tham gia dự án đều là những doanh nghiệp có uy tín, đã triển khai nhiều công trình lớn, hiệu quả, để lại nhiều sản phẩm hiện đại, thi công nhanh, bảo đảm chất lượng; qua đó khẳng định năng lực, trách nhiệm và sự trưởng thành vững chắc của khu vực doanh nghiệp trong nước.

Đánh giá cao vai trò của các ngân hàng tham gia tài trợ vốn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây đều là những ngân hàng thương mại lớn, chủ lực của Nhà nước, đã đồng hành và tài trợ hiệu quả cho nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án đầu tư công quy mô lớn. Trong đó, Agribank, BIDV và MB là những ngân hàng đã tham gia nhiều dự án quan trọng, triển khai hiệu quả với đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín cao. Vì vậy, việc các nhà đầu tư và ngân hàng cùng tham gia Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, thành phần 3, với chiều dài 113,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 53.500 tỷ đồng, có ý nghĩa rất quan trọng./.