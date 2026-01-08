Campuchia thanh lý ngân hàng liên quan trùm lừa đảo bị Mỹ truy tố

Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) ngày 8/1 cho biết đã ra lệnh thanh lý Ngân hàng Prince, tổ chức tài chính do Trần Chí - ông trùm lừa đảo bị Mỹ truy tố vì gian lận hàng tỷ USD - sáng lập.

Theo thông báo của NBC, Ngân hàng Prince bị đình chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và cho vay, đồng thời được đặt vào diện thanh lý theo quy định pháp luật của Campuchia. Công ty kiểm toán Morisonkak MKA đã được chỉ định làm đơn vị thanh lý.

NBC khẳng định khách hàng gửi tiền tại Prince Bank vẫn có thể rút tiền bình thường nếu tất toán hồ sơ theo yêu cầu. Trong khi đó, các khách hàng vay vốn sẽ phải tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Ngân hàng Prince là công ty con của Tập đoàn Prince Holding - một trong những tập đoàn lớn tại Campuchia. Mỹ cáo buộc tập đoàn này là bình phong cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.”

Theo thông tin trên trang web, ngân hàng này hiện quản lý khối tài sản khoảng 1 tỷ USD.

Trước đó, Trần Chí - công dân Trung Quốc - đã bị Mỹ và Anh trừng phạt vào tháng 10/2025 với cáo buộc chỉ đạo các đường dây lừa đảo trực tuyến và giao dịch tiền mã hóa quy mô lớn tại Campuchia.

Trần Chí đã bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ cùng với 2 công dân Trung Quốc khác và được dẫn độ sang Trung Quốc theo đề nghị của Bắc Kinh sau nhiều tháng hợp tác điều tra.

Mỹ truy tố Trần Chí với các tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền, liên quan đến khoảng 127.271 bitcoin bị thu giữ với tổng thị giá hơn 11 tỷ USD. Nếu bị kết án, người này có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.

Theo các công tố viên Mỹ, Trần Chí đứng sau các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi người lao động bị ép tham gia các vụ lừa đảo đầu tư.

Tổ chức Amnesty International cho biết đã xác định ít nhất 53 trung tâm lừa đảo tại Campuchia chuyên thực hiện các hành vi buôn người, cưỡng bức lao động và tra tấn./.

Ông trùm mạng lưới lừa đảo tỷ USD Prince Group bị dẫn độ về Trung Quốc Trần Chí là người sáng lập Prince Group, một tập đoàn đa quốc gia mà các nhà chức trách cho rằng đóng vai trò là bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".