Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga bị đồn đoán sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Israel giữa căng thẳng khu vực

Hơn 1 triệu người tại Ukraine bị mất nước và năng lượng sưởi ấm

Campuchia thanh lý ngân hàng liên quan trùm lừa đảo bị Mỹ truy tố

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu