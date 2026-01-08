Thế giới
Nga bị đồn đoán sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Israel giữa căng thẳng khu vực

Ít nhất ba chuyến bay được cho là đã đưa nhân viên ngoại giao Nga và gia đình rời Israel trong 24 giờ, làm dấy lên đồn đoán Moskva nắm thông tin an ninh quan trọng giữa lúc căng thẳng leo thang.

Minh Hiếu
Nga bị đồn đoán sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Israel giữa căng thẳng khu vực

Hơn 1 triệu người tại Ukraine bị mất nước và năng lượng sưởi ấm

Campuchia thanh lý ngân hàng liên quan trùm lừa đảo bị Mỹ truy tố

Minh Hiếu
