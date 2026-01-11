Multimedia
Thái Lan tức tốc phản ứng cứng rắn tại tỉnh miền Nam sau loạt nhiều vụ nổ

Mới đây, Quân đội Thái Lan thông báo đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat ở miền Nam nước này, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn công cộng sau một loạt vụ nổ xảy ra trên địa bàn.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Thái Lan tức tốc ban lệnh giới nghiêm tại tỉnh miền Nam sau nhiều vụ nổ.

Châu Âu và Canada đồng loạt phản đối Mỹ “nhòm ngó” Greenland.

Hamas sẵn sàng giải thể các cơ quan chính quyền tại Gaza.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

