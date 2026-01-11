Campuchia nỗ lực giải quyết vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình

Thông tấn xã Campuchia (AKP) dẫn lời Thủ tướng Hun Manet tối 10/1 tuyên bố chính phủ nước này luôn coi trọng hòa bình và đang nỗ lực giải quyết vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, các hiệp ước, công ước, cũng như thỏa thuận giữa Phnom Penh và Bangkok.

Trong thông điệp đặc biệt về các biện pháp của Chính phủ Campuchia nhằm giải quyết tác động từ cuộc xung đột biên giới mới đây với Thái Lan, Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới phong trào quần chúng sôi nổi, tham gia đóng góp cả về vật chất và tinh thần, cũng như kinh phí, lương thực và vật liệu cần thiết cho quân đội, công an trên tuyến đầu và người tị nạn.

Ông Hun Manet cho biết Chính phủ Campuchia thấu hiểu những khó khăn và thách thức mà người dân đang phải đối mặt, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc xung đột biên giới; đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ sử dụng ngân sách quốc gia và nguồn kinh phí từ các đối tác phát triển để khôi phục cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột biên giới với Thái Lan trong thời gian sớm nhất có thể.

Nhân dịp này, ông Hun Manet gửi lời cảm ơn Chính phủ Trung Quốc, Mỹ, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các quốc gia thân thiện và đối tác phát triển đã hỗ trợ vật chất và tài chính cho Chính phủ Campuchia nhằm giúp giảm bớt khó khăn và giải quyết các vấn đề của người tị nạn, đặc biệt là việc khôi phục đời sống khi họ trở về nhà, cũng như hoạt động sửa chữa, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là các công trình trường học, trung tâm y tế…

Thủ tướng Hun Manet cũng bày tỏ kỳ vọng các đối tác phát triển khác sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình bình thường hóa của Campuchia, đặc biệt là các hoạt động khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm cải thiện cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột biên giới vừa qua./.

