Indonesia thử nghiệm hệ thống cảnh báo lũ “cây nhà lá vườn”

Nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa và giảm thiểu thiệt hại cho người dân, ngày 11/1, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Bali của Indonesia đã bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ sớm tại 6 khu vực có nguy cơ ngập lụt cao nhất ở thành phố Denpasar.



Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chính quyền tỉnh Bali rút kinh nghiệm từ đợt lũ lụt nghiêm trọng, gây ngập diện rộng và ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của cư dân đô thị hồi tháng 9 năm ngoái.

Phát biểu với giới truyền thông, Giám đốc Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Bali - ông I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya cho biết cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực nhà nước và Diễn đàn Giảm thiểu rủi ro thiên tai để triển khai hệ thống đúng tiến độ.

Theo ông, việc lắp đặt sớm các thiết bị giám sát mực nước là hết sức cần thiết, đặc biệt là khi mùa mưa dự kiến đạt đỉnh vào đầu năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngập lụt.



Đáng chú ý, thay vì mua thiết bị từ các nhà cung cấp bên ngoài, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Bali tự nghiên cứu và phát triển hệ thống cảnh báo nhằm tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Dự án này được khởi động từ tháng 11/2025, bao gồm các khâu thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm ban đầu.



Về nguyên lý hoạt động, cảm biến đo mực nước sẽ được đặt dưới lòng sông, trong khi còi báo động được lắp phía trên mặt nước, tương tự mô hình cảnh báo sóng thần. Còi sẽ phát tín hiệu theo 3 cấp độ cảnh báo: mức 1 khi mực nước dâng cao 30 cm, mức 2 ở 86 cm và mức 3 ở 150 cm - mức yêu cầu sơ tán khẩn cấp.



Dự kiến, việc lắp đặt hệ thống sẽ hoàn tất vào ngày 12/1. Ngay sau đó, chính quyền địa phương sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở kinh doanh trong bán kính 200-300 mét quanh khu vực lắp còi báo động về cách nhận biết tín hiệu và biện pháp ứng phó khi xảy ra lũ./.

Indonesia: Lũ quét tại tỉnh Bắc Sulawesi làm ít nhất 14 người thiệt mạng Mưa lớn kéo dài gây lũ quét tại tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 4 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy và hàng trăm người dân phải sơ tán khẩn cấp.