Người Việt Nam toàn Thái Lan luôn khắc ghi lời Bác dạy, đoàn kết là sức mạnh

Chiều 11/1, tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026-2028 để bầu Ban Chấp hành mới nhằm lãnh đạo hoạt động công tác cộng đồng toàn Thái Lan trong 3 năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan,Đại hội có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh, đại diện các Hội người Việt các địa phương Thái Lan, Hội phụ nữ, Hội doanh nhân cùng đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống, làm ăn trên khắp Vương quốc Thái Lan.

Báo cáo tại Đại hội khẳng định nhiệm kỳ 2021-2025 là một giai đoạn đặc biệt với nhiều thách thức, tiêu biểu là đại dịch COVID-19. Mặc dù vậy, với tinh thần tương thân tương ái, Tổng hội dưới sự điều hành của Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thìn đã khẳng định vai trò trụ cột trong việc kết nối và bảo vệ quyền lợi của bà con kiều bào.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng hội đã kiện toàn bộ máy các chi hội tại các tỉnh thành, đặc biệt là vùng Đông Bắc Thái Lan; thu hút thêm lực lượng doanh nhân trẻ và trí thức kiều bào tham gia; duy trì và mở rộng các lớp học tiếng Việt cho con em thế hệ thứ 3, thứ 4 tại Thái Lan; phối hợp và tôn tạo các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Tổng hội cũng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và chính quyền sở tại để hỗ trợ bà con về giấy tờ pháp lý, ổn định cuộc sống và kinh doanh hợp pháp, vận động đóng góp nhiều tỷ đồng cho Quỹ vaccine và cứu trợ thiên tai ở Việt Nam.

Các hoạt động do Tổng hội tổ chức đã góp phần gắn kết bà con kiều bào, tiếp tục là cầu nối giữa bà con với quê hương, đất nước.

Ghi nhận những thành quả to lớn mà Tổng hội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại sứ Phạm Việt Hùng mong rằng Ban chấp hành mới sẽ tiếp tục đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tâm tư tình cảm của bà con để xây dựng cộng đồng kiều bào Thái Lan đoàn kết, ổn định, phát triển, giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp tục hướng về quê hương đất nước và đóng góp cho mối quan hệ gắn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trong khi đó, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh những đóng góp to lớn của bà con kiều bào tại Thái Lan và sự kiện Đại hội Tổng hội nhiệm kỳ 2026-2028 thành công cũng có ý nghĩa hết sức thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Vững mạnh - Hướng về cội nguồn," Đại hội đã bầu ông Hồ Văn Lâm, kiều bào Việt Nam tại tỉnh Udon Thani làm Chủ tịch Tổng hội nhiệm kỳ 2026-2028.

Ban chấp hành Tổng hội nhiệm kỳ mới đã xác định các mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới như xây dựng Tổng hội trở thành một cầu nối vững chắc giữa cộng đồng người Việt tại Thái Lan với chính quyền sở tại và quê hương Việt Nam; đồng thời tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và tiếp tục lan toả phong trào dạy, học tiếng Việt.

Ông Hồ Văn Lâm, tân Chủ tịch Tổng hội, xúc động chia sẻ: “Như lời Bác Hồ dạy, đoàn kết đại đoàn kết là mình thành công đại thành công. Cái đấy là phải trước hết. Đoàn kết rồi mình sẽ làm được tiếng hát, về cội nguồn của mình. Nếu mình nói tiếng Việt được thì mình sẽ không mất. Mình sẽ là người Việt. Ở đâu mình cũng là người Việt, hướng về quê hương đất nước, cội nguồn của mình.”

Hội người Việt Nam toàn Thái Lan được Chính phủ Thái Lan cấp phép hoạt động từ tháng 7/2012, hiện có 26 chi hội và một Ban phụ nữ toàn Thái.

Trong những năm qua, Hội đã góp phần tăng cường gắn kết kiều bào, phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và duy trì tiếng Việt, giúp đỡ kiều bào có cuộc sống ổn định, phát triển, đóng góp vào sự phát triển của địa phương sở tại và là cầu nối vun đắp tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Thái Lan./.

