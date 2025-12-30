Kiều bào hướng về mục tiêu chung xây dựng đất nước vững mạnh

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, vai trò của cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng được khẳng định.

Không chỉ là những đại sứ văn hóa, nhiều kiều bào còn trực tiếp đóng góp ý kiến, chuyên môn để tham gia vào các chính sách, chương trình phát triển đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Tuấn Anh, Đại học De Montfort (Anh), đã có cuộc chia sẻ với phóng viên TTXVN tại London về cách Đảng và Nhà nước tạo cơ hội cho kiều bào tham gia, cũng như sự tâm huyết và mong muốn đóng góp của cộng đồng bà con ở nước ngoài.

Theo Phó Giáo sư Lương Tuấn Anh, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia vào các vấn đề quan trọng của đất nước. Các kênh truyền thông chính thống như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam nhiều lần mời các chuyên gia, trí thức kiều bào chia sẻ quan điểm về các chủ trương, chính sách lớn của nhà nước như tổ chức chính quyền 2 cấp, cải cách hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội 14... Ngoài ra, các chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn có sự hiện diện của các tổ chức kiều bào.

Ông Lương Tuấn Anh, với tư cách thành viên Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Hiệp hội Chuyên gia và Trí thức Việt toàn cầu, cho biết đã tham dự các cuộc gặp trong các chuyến thăm cấp cao như Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Anh vào tháng 10 năm nay hay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Pháp hồi tháng Sáu.

Bên cạnh đó, ông còn tham gia các nhóm chuyên môn để tham vấn cho chính phủ về cải cách hành chính hay đàm phán thương mại với Mỹ.

Với việc có nhiều kênh để đóng góp ý kiến qua các tổ chức của Nhà nước hay các hội đoàn chuyên môn, ông tin rằng Đảng và Nhà nước đã thể hiện sự cầu thị và lắng nghe ý kiến của tất cả tầng lớp nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đánh giá về mong muốn đóng góp của các kiều bào, theo quan sát cá nhân, Phó Giáo sư Lương Tuấn Anh nhận thấy cộng đồng kiều bào đều rất tâm huyết khi đóng góp ý kiến. Dù đều rất bận rộn với công việc chuyên môn, các chuyên gia giỏi người Việt ở nhiều nước như Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức cho các chương trình tham vấn kéo dài hàng tháng, thậm chí cả năm, mà không một lời phàn nàn.

Nhiều người mong muốn được tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển đất nước nếu có những điều kiện làm việc cụ thể phù hợp với cá nhân và gia đình.

Phó Giáo sư Lương Tuấn Anh khẳng định sẽ có rất nhiều kiều bào sẵn lòng cùng Đảng và Nhà nước xây dựng đất nước nếu nhận được yêu cầu và điều kiện làm việc cụ thể.

Tuy nhiên, ông Lương Tuấn Anh cũng lưu ý vẫn còn một bộ phận kiều bào còn nghi ngại về đường lối chính sách của Nhà nước. Trong số đó có những người rất giỏi, nhưng vì những suy nghĩ hay mâu thuẫn cá nhân nên chưa sẵn sàng đóng góp cho đất nước.

Ông nhấn mạnh nếu gác lại bất đồng, hướng về mục tiêu chung, sự đóng góp của kiều bào sẽ còn lớn mạnh hơn, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển, vững mạnh như Bác Hồ hằng mong muốn./.

