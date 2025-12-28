Củng cố sức mạnh quốc gia, lan tỏa uy tín Việt Nam trên trường quốc tế

Nhiều kiều bào và trí thức người Việt Nam tại Thái Lan đánh giá cao sự chủ động và đổi mới trong cách tiếp cận của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi việc tạo lập các diễn đàn đối thoại, lấy ý kiến trực tiếp là minh chứng rõ nét cho tinh thần cầu thị, lắng nghe và ghi nhận kiều bào như một bộ phận không tách rời của dân tộc.

Cách làm này không chỉ củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết với Tổ quốc, mà còn mở ra điều kiện để phát huy hiệu quả hơn nguồn lực tri thức, kinh nghiệm và tầm nhìn quốc tế của cộng đồng kiều bào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong đó, có ý kiến cho rằng việc kiều bào chia sẻ tri thức và đóng góp các ý kiến không chỉ góp phần xây dựng đất nước phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới, mà còn góp phần củng cố sức mạnh quốc gia, nâng cao uy tín và niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Võ Hải, Tổng Thư ký Hội Người Việt Nam tại Thái Lan, cho rằng việc các cơ quan đại diện Việt Nam ở Thái Lan, trong đó có Tổng Lãnh sự quán tại Khon Kaen, tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp để lấy ý kiến kiều bào đối với các văn kiện quan trọng của Đảng không chỉ đơn thuần là thu thập ý kiến, mà đó là sự ghi nhận vai trò của kiều bào như một bộ phận không tách rời của dân tộc.

Theo ông, những diễn đàn này tạo cảm giác để kiều bào, dù sinh sống xa Tổ quốc, vẫn được trực tiếp tham gia vào quá trình kiến thiết đất nước. Điều này tạo ra niềm tin rất lớn, giúp bà con hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách trong nước, từ đó biến những tình cảm quê hương thành những hành động thiết thực, có tính tổ chức và hiệu quả cao hơn.

Ông Võ Hải nhấn mạnh mong muốn của cộng đồng người Việt tại Thái Lan là tiếp tục phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa Việt Nam và Thái Lan trên 3 phương diện chính.

Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Thái Lan và ngược lại, cũng như kêu gọi các nguồn lực đầu tư về quê hương.

Thứ hai là chú trọng gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, kiều bào sẵn sàng chia sẻ tri thức, công nghệ và đóng góp các ý kiến phản biện xây dựng nhằm hoàn thiện chính sách, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới.

Theo ông Võ Hải, đất nước càng vững mạnh thì niềm tự hào và uy tín của kiều bào Việt Nam trên trường quốc tế càng được nâng cao và sự thành công của kiều bào cũng góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông nhấn mạnh cộng đồng kiều bào sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đóng góp các ý kiến phản biện mang tính xây dựng, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới.

Cùng quan điểm, ông Hoàng Hùng Mạnh, chuyên gia nghiên cứu của Viện Công nghệ châu Á (AIT), đánh giá cao việc các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan như Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chủ động tổ chức các cuộc gặp mặt giới trí thức, nhà khoa học người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài là một chủ trương đúng đắn, thiết thực và có ý nghĩa lâu dài.

Theo ông Hoàng Hùng Mạnh, những hoạt động như vậy không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng các nghị quyết, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, mà còn góp phần phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tầm nhìn quốc tế của đội ngũ trí thức kiều bào. Qua đó, kiều bào cảm nhận rõ hơn sự trân trọng, gắn kết với Tổ quốc, thấy mình là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, các ý kiến đóng góp từ thực tiễn quốc tế cũng giúp các văn kiện, chính sách của Đảng và Nhà nước thêm toàn diện, sát thực và phù hợp với bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

Ông Hoàng Hùng Mạnh cho rằng cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan có tiềm năng rất lớn để đóng góp thiết thực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho sự phát triển của đất nước. Kiều bào tại Thái Lan có lịch sử gắn bó lâu dài, lực lượng đông đảo, trong đó có nhiều trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa. Đây là nguồn lực trí tuệ và xã hội rất quý báu.

Theo đánh giá của ông Hoàng Hùng Mạnh, với lợi thế am hiểu cả môi trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là sự hiểu biết sâu sắc về Thái Lan và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), kiều bào có thể tham gia tư vấn chính sách, phản biện khoa học, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, chuyển giao tri thức và công nghệ, đồng thời làm cầu nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan.

Bên cạnh đó, kiều bào còn giữ vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, qua đó góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Nếu các diễn đàn đối thoại cởi mở như những cuộc gặp mặt gần đây được duy trì thường xuyên và có cơ chế tiếp thu, phản hồi hiệu quả, tiềm năng của kiều bào tại Thái Lan sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới./.

