Những góp ý của kiều bào sẽ đóng góp cho sự phát triển của đất nước

Các diễn đàn, kênh thông tin và cơ chế để bà con kiều bào ở nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề quan trọng của đất nước đã tạo điều kiện để tiếng nói của kiều bào được lắng nghe một cách rộng rãi, chính thức và có hệ thống, qua đó phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đó là nhận định của ông Nguyễn Ngọc Thanh Luân, Chủ tịch Hội người Việt tại Toyama, Nhật Bản.

Trong buổi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Thanh Luân đánh giá cao những nỗ lực nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc tạo lập các diễn đàn, kênh thông tin và cơ chế để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có việc lấy ý kiến đối với các nghị quyết, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng và các chính sách lớn.

Theo ông, thông qua nhiều hình thức đa dạng như tổ chức tọa đàm, hội nghị chuyên đề, lấy ý kiến qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thông qua các tổ chức hội đoàn cũng như các kênh góp ý trực tuyến, Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện để tiếng nói của kiều bào được lắng nghe một cách rộng rãi, chính thức và có hệ thống.

Ông Thanh Luân khẳng định việc chủ động tiếp thu ý kiến của hơn 6 triệu kiều bào trên toàn thế giới thể hiện tư duy cởi mở, cầu thị và tầm nhìn dài hạn trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn hoạt động của Hội người Việt Nam tại Toyama, ông Thanh Luân cho biết bà con kiều bào rất quan tâm và hưởng ứng tích cực các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của kiều bào, công tác bảo hộ công dân và định hướng phát triển đất nước trong dài hạn.

Ngay từ khi được thành lập dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hội người Việt Nam tại Toyama luôn xác định rõ vai trò là cầu nối giữa bà con kiều bào với các cơ quan đại diện của Nhà nước.

Thông qua các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, văn hóa – văn nghệ, thể thao và thiện nguyện, Hội không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là kênh để phổ biến thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tập hợp ý kiến của bà con.

Qua các hoạt động đó, Hội ghi nhận mong muốn rất rõ ràng của bà con kiều bào tại Toyama trong việc được tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước bằng những hình thức cụ thể như đóng góp ý kiến đối với các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và kỹ năng chuyên môn tích lũy được tại Nhật Bản, tăng cường kết nối giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác giữa Toyama với các địa phương ở trong nước.

Cũng theo ông Thanh Luân, với vai trò của mình, Hội người Việt Nam tại Toyama sẽ tiếp tục phát huy chức năng tập hợp, đại diện và kết nối, qua đó góp phần chuyển tải kịp thời, trung thực và có trách nhiệm tiếng nói của cộng đồng kiều bào tới các cơ quan chức năng trong nước.

Để các ý kiến đóng góp của kiều bào thực sự mang tính xây dựng, thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển của đất nước, ông Thanh Luân cho rằng luôn cần có sự đồng hành từ cả phía Nhà nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Về phía Nhà nước, việc tiếp tục duy trì và mở rộng các kênh đối thoại chính thức, minh bạch và thuận tiện để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến là hết sức quan trọng. Khi các ý kiến được lắng nghe, tiếp thu và phản hồi một cách rõ ràng, kiều bào sẽ càng thêm tin tưởng và chủ động tham gia, từ đó nâng cao chất lượng đóng góp cả về nội dung và tính thực tiễn.

Còn về phía cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các ý kiến đóng góp cần xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, hiểu biết thực tiễn và xây dựng, gắn với chuyên môn, kinh nghiệm và lĩnh vực mà mỗi cá nhân đang công tác.

Những ý kiến dựa trên trải nghiệm thực tế ở nước sở tại, đặc biệt trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, giáo dục, quản lý, lao động và hội nhập xã hội, sẽ có giá trị tham khảo rất lớn đối với quá trình hoạch định chính sách trong nước. Đặc biệt, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một "sứ giả" trong việc giới thiệu văn hóa và kết nối giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với vai trò Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Toyama, ông Thanh Luân mong muốn Hội tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa bà con kiều bào và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần tập hợp, phản ánh trung thực và có trách nhiệm những ý kiến của cộng đồng.

Ông cũng mong bà con kiều bào tại Toyama luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, tuân thủ pháp luật nước sở tại, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và chung tay đóng góp cho quê hương, đất nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực và lâu dài.

Ông bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Toyama nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản nói chung sẽ đồng hành trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước, góp sức vào thành công chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Toyama tin rằng khi mỗi kiều bào đều ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, những đóng góp dù nhỏ nhưng đúng hướng sẽ cùng nhau tạo nên nguồn lực quan trọng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập và bền vững./.

