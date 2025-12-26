Trách nhiệm và vai trò của người Việt xa quê với tương lai đất nước

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng mở rộng các diễn đàn, kênh thông tin và cơ chế tham vấn nhằm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch danh dự Hội người Việt tại Fukuoka - về cách thức người Việt ở nước ngoài về việc đóng góp ý kiến xây dựng đất nước, khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến xây dựng của bà con ở xa Tổ quốc.



Theo ông Nguyễn Duy Anh, việc tổ chức lấy ý kiến kiều bào đối với các nghị quyết, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng và các chủ trương lớn cho thấy tư duy cởi mở, tiến bộ và nhất quán trong chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều này khẳng định những nỗ lực đó thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc coi kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc, là đối tượng được chăm lo và đồng thời là chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước.



Đối với kiều bào, việc được lắng nghe, được tham gia góp ý không chỉ mang ý nghĩa chính trị - xã hội, mà còn góp phần củng cố sự gắn kết tinh thần, giúp mỗi người Việt dù ở xa Tổ quốc vẫn cảm nhận rõ trách nhiệm và vai trò của mình đối với vận mệnh chung của đất nước.



Những kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Từ thực tiễn hoạt động của Hội người Việt tại Fukuoka, ông Nguyễn Duy Anh cho biết bà con kiều bào tại địa phương rất quan tâm và hưởng ứng tích cực các chủ trương, chính sách cũng như các đợt lấy ý kiến của Đảng và Nhà nước.

Nhiều người theo dõi sát tình hình trong nước, chủ động trao đổi, thảo luận trong cộng đồng và mong muốn được đóng góp ý kiến một cách xây dựng, trách nhiệm. Đáng chú ý, mong muốn đóng góp của kiều bào không chỉ dừng lại ở ý kiến, mà còn được thể hiện bằng những hành động cụ thể.



Theo ông Nguyễn Duy Anh, kiều bào sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học - công nghệ, quản trị doanh nghiệp; tham gia kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại; tham gia các hoạt động gìn giữ văn hóa, tiếng Việt và quảng bá hình ảnh đất nước; cũng như hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trong nước.

Đặc biệt, mong muốn đóng góp ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với các lĩnh vực ưu tiên lớn của đất nước như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Ông cho rằng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhiều trí thức, chuyên gia, kỹ sư và nhà nghiên cứu người Việt ở nước ngoài mong muốn được tham gia các mạng lưới tư vấn, chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế cho các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong nước.

Kiều bào sẵn sàng đóng góp thông qua các chương trình cố vấn (mentoring), giảng dạy ngắn hạn, hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên như công nghệ cao, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo và y tế.



Bên cạnh đó, theo tinh thần Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, kiều bào mong muốn được phát huy vai trò cầu nối đối ngoại nhân dân, kết nối doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức của Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Nhiều doanh nhân, trí thức kiều bào kỳ vọng có cơ chế thuận lợi hơn để tham gia xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác giáo dục - văn hóa, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế.



Ngoài ra, kiều bào cũng mong muốn được tham gia sâu hơn vào các chương trình tham vấn chính sách, đặc biệt là những chính sách liên quan đến hội nhập, khoa học - công nghệ, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Việc được tham gia góp ý từ sớm, từ thực tiễn quốc tế sẽ giúp các chính sách trong nước có thêm góc nhìn đa chiều, sát với xu thế phát triển toàn cầu.



Có thể thấy, kiều bào không chỉ mong muốn “đóng góp chung chung,” mà mong muốn đóng góp đúng chuyên môn, đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, thông qua những cơ chế cụ thể, minh bạch và bền vững. Nếu được tạo điều kiện thuận lợi, nguồn lực trí tuệ và kinh nghiệm quốc tế của cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ là một động lực quan trọng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.



Để các ý kiến đóng góp của kiều bào thực sự thiết thực và hiệu quả, ông Nguyễn Duy Anh nhấn mạnh cần có sự đồng hành từ cả hai phía. Về phía Nhà nước, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, tổng hợp và phản hồi ý kiến một cách minh bạch sẽ giúp củng cố niềm tin và khuyến khích sự tham gia lâu dài của kiều bào, đồng thời cần phát triển thêm các diễn đàn chuyên đề để khai thác sâu nguồn lực trí tuệ theo từng lĩnh vực.

Về phía cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mỗi ý kiến cần xuất phát từ tinh thần xây dựng, trách nhiệm, gắn với lợi ích chung của đất nước và hiểu biết thực tiễn, tránh cảm tính hoặc phiến diện. Kiều bào cũng cần chủ động nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật thông tin trong nước để những đóng góp thực sự sát thực và khả thi.



Gửi thông điệp tới bà con kiều bào, ông Nguyễn Duy Anh khẳng định mỗi người Việt, dù ở bất cứ đâu, đều có thể góp phần xây dựng quê hương theo cách của mình. Sự đóng góp ấy có thể là một ý kiến tâm huyết, một sáng kiến cụ thể, một kết nối hữu ích, cho tới việc gìn giữ hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam trong xã hội sở tại.

Khi cùng chung tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, nguồn lực trí tuệ và kinh nghiệm quốc tế của cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước./.

