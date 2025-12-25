Thi đua yêu nước: Người gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu

Từ mô hình hội đoàn hiệu quả của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã ra đời và từng bước trở thành mái nhà chung của cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu.

Trong mái nhà chung đó, ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, là một trong những người đầu tiên lên ý tưởng, tích cực đóng góp bằng tâm huyết, trách nhiệm trong công tác cộng đồng, bền bỉ gắn kết kiều bào với quê hương, Tổ quốc.

Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc được thành lập năm 1999, là một tổ chức thống nhất từ Thủ đô Prague đến khắp các vùng miền, quy tụ đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt. Hội đã làm tốt công tác đối nội, đối ngoại, góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nước sở tại, quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam và tạo dựng vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Trong thời gian làm Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Hoàng Đình Thắng đã chủ động đề xuất và phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm giải quyết những vấn đề trong đời sống cộng đồng, góp phần làm cho người dân Séc hiểu rõ hơn về sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam.

Việc cộng đồng Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 ở Cộng hòa Séc vào tháng 7/2013 có nỗ lực của Hội Người Việt Nam, trong đó có đóng góp không nhỏ của ông Hoàng Đình Thắng.

Năm 2016, ông Hoàng Đình Thắng cùng các cộng sự ấp ủ ý tưởng và thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhằm tăng cường liên kết, phối hợp giữa các hội đoàn người Việt tại khu vực; tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình hội nhập; đồng thời giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua các hội thành viên, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước châu Âu với Việt Nam, đồng thời có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước.

Kể từ khi thành lập, Liên hiệp Hội đã tổ chức, phối hợp hoặc bảo trợ nhiều hoạt động thiết thực, trải rộng trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, khuyến học và đối ngoại nhân dân. Liên hiệp Hội tích cực phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại châu Âu đón các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; tổ chức các cuộc gặp gỡ với kiều bào; tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của cộng đồng.

Đặc biệt, công tác gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được ông Hoàng Đình Thắng và Liên hiệp Hội đặt ở vị trí trung tâm. Nhiều chương trình nghệ thuật, liên hoan văn hóa khu vực châu Âu đã được tổ chức, tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh như quan họ, ví, giặm, hát xoan, đờn ca tài tử...

Các hoạt động như giỗ Tổ Hùng Vương, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; chương trình “Tinh hoa nét đẹp Hà Thành,” cuộc thi văn nghệ, thể thao phong trào... đã trở thành điểm hẹn tinh thần, góp phần củng cố sự gắn bó của cộng đồng người Việt xa quê.

Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu duy trì mối liên hệ thường xuyên với các nghị sỹ tại Nghị viện châu Âu, tích cực vận động, trao đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt hội nhập bền vững; đồng thời ủng hộ những vấn đề Việt Nam quan tâm như thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA), sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam...

Nêu cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng

Với đa dạng các hoạt động hiệu quả, thiết thực dành cho kiều bào ở châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng cho rằng, yếu tố then chốt để tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận trong Liên hiệp Hội là cùng chung mục tiêu hoạt động vì lợi ích cộng đồng, tôn trọng sự khác biệt giữa các hội đoàn, thế hệ; bảo đảm minh bạch, dân chủ trong hoạt động.

Đặc biệt, nhận thức rõ vai trò của thế hệ kế cận, Liên hiệp Hội đã tích cực hỗ trợ thành lập Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu (năm 2021) và Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (năm 2023). Nhiều trại hè thanh niên sinh viên, hội thảo du học, hướng nghiệp... đã được tổ chức, tạo môi trường để lớp trẻ được tham gia thực chất vào hoạt động cộng đồng, từng bước tiếp nhận vai trò kế thừa.

“Hoạt động Hội không phụ thuộc vào một vài cá nhân mà dựa trên quy chế của tập thể; kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước với tư duy mới của thế hệ sau. Khi có sự tin tưởng và đồng hành giữa các thế hệ, việc kết nối cộng đồng sẽ được tiếp nối một cách tự nhiên và lâu dài,” ông Hoàng Đình Thắng chia sẻ.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, hiện diện khắp trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có tiếng nói và có ảnh hưởng tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo ông Hoàng Đình Thắng, sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nằm ở tri thức, mạng lưới quan hệ quốc tế, tiềm lực kinh tế và uy tín trong xã hội sở tại. Khi được Nhà nước tạo điều kiện, được kết nối và phát huy đúng cách, cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ phát huy tinh thần thi đua yêu nước, vừa là cầu nối đối ngoại nhân dân, vừa là động lực đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển bền vững của đất nước.

“Tinh thần thi đua yêu nước của mỗi kiều bào có thể bắt đầu từ những việc đơn giản, cụ thể và gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Đó là tinh thần lao động, học tập, làm việc chăm chỉ; tuân thủ pháp luật nước sở tại; giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt, hướng về tổ tiên nguồn cội trong mỗi gia đình. Khi có điều kiện, chung tay với cộng đồng, hướng về quê hương bằng những đóng góp thiết thực, hiệu quả,” ông Hoàng Đình Thắng chia sẻ.

Khi nói về những đóng góp của bản thân, ông Hoàng Đình Thắng luôn thể hiện sự khiêm nhường, dành nhiều thời gian nhấn mạnh vai trò và sức mạnh đoàn kết của tập thể. Theo ông, đội ngũ lãnh đạo các hội đoàn phải là những người có tâm huyết, uy tín với bà con, “nói được, làm được” và luôn đặt tinh thần đại đoàn kết lên hàng đầu.

“Động lực lớn nhất để tôi kiên trì trên hành trình đóng góp cho quê hương chính là tình cảm với đất nước và trách nhiệm của một người Việt xa quê. Tôi luôn tin rằng mỗi người, dù ở đâu, làm gì đều có thể đóng góp theo cách của mình cho cộng đồng và cho Tổ quốc,” ông Hoàng Đình Thắng nói.

Chia sẻ cảm xúc khi về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sắp tới, ông Hoàng Đình Thắng cho biết, đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là sự ghi nhận dành cho cả Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Sự ghi nhận ấy nhắc nhở ông và các cộng sự tiếp tục ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng cộng đồng người Việt có vị thế, hội nhập sâu với xã hội sở tại và luôn gắn bó với quê hương.Với những đóng góp bền bỉ, toàn diện và giàu trách nhiệm, ông Hoàng Đình Thắng là minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua yêu nước trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài./.

