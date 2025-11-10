“Thu yêu thương” – Hành trình lan tỏa nhân ái của cộng đồng Việt tại Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tối 8/11, Hội Mái ấm Việt-Séc tổ chức chương trình “Thu yêu thương" lần thứ 13, kỷ niệm 13 năm thành lập và định hướng mở rộng các hoạt động thiện nguyện trong năm tới.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và châu Âu, cùng nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và bà con kiều bào. Không khí trang trọng mà gần gũi, chan chứa tình người và tinh thần sẻ chia.

Ra đời ngày 8/11/2012 với phương châm “Kết nối yêu thương, trao hạnh phúc, nhận nụ cười,” Hội Mái ấm Việt-Séc đã trở thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng người Việt xa quê.

Mười ba năm qua, Hội đều đặn tổ chức hàng trăm hoạt động thiện nguyện, trao quà, thăm hỏi trẻ mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật và gia đình khó khăn, không chỉ tại Séc mà còn hướng về quê hương Việt Nam.

Những đóng góp bền bỉ của Hội đã được ghi nhận bằng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giấy khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cùng nhiều phần thưởng khác.

Chủ tịch Hội, bà Nguyễn Thị Dung, chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng giữ đúng tôn chỉ của Hội – kết nối tình người, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Mỗi món quà, dù nhỏ, đều là sự gửi gắm yêu thương của cộng đồng.”

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Nguyễn Quốc Thành, đánh giá cao nỗ lực của Hội, nhấn mạnh rằng hoạt động thiện nguyện không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu bày tỏ niềm tự hào khi Hội Mái ấm Việt-Séc đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết của người Việt tại châu Âu.

Trong khi đó, ông Trần Tiến, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, khẳng định: “Hội Mái ấm Việt-Séc là nơi hội tụ yêu thương, gieo mầm thiện nguyện và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Liên hiệp Hội sẽ luôn đồng hành cùng Hội trong hành trình sẻ chia yêu thương và xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt tại Séc.”

Từ phía Séc, bà Ing. Lenka Patrasová, Phó Chủ tịch Hiệp hội Séc–Việt, gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình 12 năm của Hội, nhấn mạnh “Những việc các bạn làm không xuất phát từ nghĩa vụ, mà từ trái tim – đó là giá trị cao đẹp nhất.”

Bà Ing. Lenka Patrasová, Phó Chủ tịch Hội Mái ấm Việt Séc phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Bà cũng gửi lời cảm ơn đến các thành viên Hội vì sự quan tâm và giúp đỡ những người cao tuổi trong Hiệp hội Séc-Việt, trong đó có Tiến sỹ Iva Klinderová và cố Chủ tịch danh dự Marcel Winter.

Bà chia sẻ: “Mong rằng Mái ấm Việt-Séc sẽ mãi là nơi con người tìm thấy sự an tâm và niềm tin rằng mình không hề cô đơn”.

Bước sang năm 2026, Hội Mái ấm Việt-Séc đặt mục tiêu tiếp tục lan tỏa yêu thương qua các dự án mới: Thành lập Câu lạc bộ Người cao tuổi tại Séc, tạo không gian sinh hoạt và chăm sóc đời sống tinh thần cho người lớn tuổi; Tiếp tục hỗ trợ trẻ mồ côi, người khuyết tật và gia đình khó khăn; Triển khai dự án “Ngôi nhà Hạnh phúc,” hỗ trợ chỗ ở cho người già neo đơn, thu nhập thấp.

Sau 13 năm bền bỉ, Hội Mái ấm Việt-Séc đã khẳng định vị thế là một tổ chức thiện nguyện tiêu biểu của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc - nơi yêu thương được kết nối, niềm tin được sẻ chia và hạnh phúc được lan tỏa./.

