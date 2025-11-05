Cộng đồng người Việt tại Séc chung tay hướng về miền Trung sau bão số 12

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão số 12 gây ra tại các tỉnh miền Trung, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã chung tay quyên góp gần 1,2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tình yêu sâu sắc hướng về Tổ quốc.

Trong khi nhiều địa phương miền Trung vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của bão số 10 và 11, cơn bão số 12 tiếp tục đổ bộ, gây thêm nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Trước tình hình đó, Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã nhanh chóng phát động lời kêu gọi toàn thể bà con kiều bào, các tổ chức hội đoàn và doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ quê hương.

Chủ tịch Liên hiệp hội, ông Trần Văn Đang bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu. Ông chia sẻ: "Với tinh thần lá lành đùm lá rách, chúng tôi mong muốn cộng đồng người Việt tại Séc tiếp tục đoàn kết, đóng góp cả vật chất lẫn tinh thần để chia sẻ khó khăn với quê hương.”

Chỉ sau 5 ngày phát động, phong trào quyên góp đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, với tổng số tiền ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí sẽ được chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đà Nẵng và Huế, bảo đảm minh bạch và đến đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Ngày 4/11, tại trụ sở Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, buổi lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ đã được tổ chức trang trọng. Đại diện các tổ chức, hội đoàn và cá nhân đã lần lượt trao gửi những phần đóng góp chứa đựng tình cảm thiêng liêng, sự sẻ chia chân thành của người con xa xứ dành cho miền Trung ruột thịt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Đang khẳng định: “Dù sống xa quê hương hàng nghìn cây số, nhưng trái tim của người Việt Nam tại Séc luôn hướng về Tổ quốc. Chúng tôi tin rằng những đóng góp này sẽ góp phần tiếp thêm niềm tin và nghị lực để bà con miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”./.

