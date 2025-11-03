Lực lượng Công an chủ động ứng phó với mưa lũ và cứu hộ, hỗ trợ nhân dân

Ngày 3/11, Bộ Công an có Công điện số 32/CĐ-BCA-V01 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và sẵn sàng ứng phó với diễn biến bão Kalmaegi.

Công điện gửi: Thủ trưởng các đơn vị: Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Kế hoạch và tài chính, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Cục Trang bị và kho vận, Cục Viễn thông và cơ yếu, Cục Công nghệ thông tin, Cục Y tế, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Tổng công ty Viễn thông MobiFone; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang.

Thực hiện nghiêm Công điện số 206/CĐ-TTg ngày 2/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ; lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả, quyết liệt các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Công an về việc triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực Trung Bộ và sẵn sàng ứng phó với diễn biến bão Kalmeagi; trọng tâm là: Công điện số 203/CĐ-TTg ngày 27/10/2025, Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 587/TB-VPCP ngày 29/10/2025 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ; Công điện số 31/CĐ-BCA-VP ngày 31/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an; Chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Báo cáo số 2781/BC-BCA-V01 ngày 2/11/2025 về kết quả công tác triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ sau bão của lực lượng Công an nhân dân.

Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường cho cơ sở triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân; đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Công an các đơn vị, địa phương nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 12, nhất là Công an các địa phương: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị tiếp tục tổ chức quyết liệt, hiệu quả và đảm bảo tính kịp thời của công tác ứng phó, cứu hộ, cứu trợ, nhất là thực hiện quyết liệt, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang tại Công điện số 31/CĐ-BCA-V01 ngày 31/10/2025.

Tăng cường huy động lực lượng công an ở cơ sở và tổ chức vận hành tuyệt đối hiệu quả các ưu thế của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, quần chúng nhân dân, nhất là người dân có uy tín, kinh nghiệm, phương tiện để tạo thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm đây là một phong trào xuyên suốt, bao trùm ở mọi địa phương, ở mọi địa bàn trong phòng chống thiên tai, bão lũ, ngập, lụt với tinh thần mỗi một người dân ở mỗi thôn, xóm, bản, làng là một chiến sĩ công an, mỗi một hộ gia đình là một đơn vị công an trong phòng, chống thiên tai, qua đó đảm bảo hiệu quả của tính nhân dân trong phòng, chống thiên tai của lực lượng công an nhân dân; đồng thời tạo phong trào phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả cao nhất, cách làm mưu trí, sáng tạo nhất trong thế trận an ninh nhân dân.

Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an phối hợp chặt chẽ công tác bàn giao, tổ chức tiếp ứng nhu yếu phẩm, lương thực hỗ trợ bà con nhân dân tại Huế, Đà Nẵng và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lụt bão gắn với nhiệm vụ rà soát, đánh giá, tổ chức chặt chẽ nhiệm vụ hỗ trợ ứng cứu, giúp đỡ bà con nhân dân ở địa bàn cơ sở.

Theo dõi sát tình hình, diễn biến của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, xây dựng các kế hoạch, phương án ứng phó trước những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), nhất là đối với các khu vực vừa chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ tại miền Trung; sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật tư y tế, vật tư thiết yếu, máy phát điện… để chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Thực hiện thường trực, ứng trực, sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống thiên tai trong mọi tình huống; kịp thời thông tin, báo cáo về Bộ theo quy định (qua Văn phòng Bộ, số điện thoại: 0692299150, 0931706789, 0979087633)./.

