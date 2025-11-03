Nhiều tuyến quốc lộ bị ngập sâu, sạt lở đường do mưa lũ tại miền Trung

Hàng loạt các tuyến quốc lộ tại khu vực miền Trung đang bị sạt lở, nước ngập sâu dẫn đến ách tắc giao thông. Các lực lượng đang nỗ lực tối đa nhằm sớm khôi phục giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, trên các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý còn 24 vị trí tắc đường. Các tuyến từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã thông suốt hoàn toàn.

Hiện tại, địa phận thành phố Huế còn 7 vị trí tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Thành phố Đà Nẵng còn 14 vị trí tắc gồm: đường Trường Sơn đông còn 8 vị trí, trong đó có 4 vị trí mới phát sinh, dự kiến thông xe trước 17 giờ hôm nay.

Tuyến La Sơn-Hòa Liên có 3 vị trí bị tắc tại các điểm Km41+400, Km42+800 dự kiến thông xe trong ngày; riêng đối với điểm Km50+700-Km50+800 do nền đường bị nứt dọc, Khu Quản lý đường bộ đã tạm cấm lưu thông, phân luồng qua hầm Hải Vân-Túy Loan và Quốc lộ 1.

Đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo, đã thông 1 làn, nhưng lực lượng chức năng về an toàn giao thông khuyến cáo phương tiện di chuyển qua Quốc lộ 19 và Quốc lộ 24 để tránh nguy cơ sạt lở cao còn tiềm ẩn.

Ngoài ra, cả 3 địa phương thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng trị đều đã thông xe tuyến Quốc lộ 1.

Với các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết vẫn còn 26 vị trí tắc giao thông.

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị còn 3 vị trí nằm trên Quốc lộ 15 tại các điểm Km562+100 do ngập nước ngập sâu 0,7m; Quốc lộ 49C tại các điểm Km33+600-Km35+500 và Km36+750-Km41+076, nguyên nhân nước ngập 30-50cm.

Thành phố Huế còn 2 vị trí tắc nằm trên Quốc lộ 49B tại các điểm Km5+900-Km10+300 và cầu Lim 1 ngập đường tạm, đã phân luồng qua tuyến Minh Mạng-Võ Văn Kiệt.

Thành phố Đà Nẵng còn 21 vị trí bị tắc tại Km84+400-Km84+850 thuộc Quốc lộ 14E nguyên nhân bị sạt lở taluy dương; trên Quốc lộ 14H tắc tại vị trí Km65+400 nguyên nhân ngập 1m tại cầu Khe Rinh; sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 24C gồm 17 vị trí tại Km80+400-Km84+250, nghiêm trọng hơn có tới 12 vị trí mới mới phát sinh sạt lở trong số 17 vị trí bị tắc. Quốc lộ 40B còn 2 vị trí tắc tại điểm Km82+500 và Km1230-Km124. Quốc lộ 40B dự kiến thông xe trong ngày hôm nay.

Nhấn mạnh đã thành lập đoàn công tác do lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường các tỉnh miền Trung, theo ông Thắng, các đơn vị đang huy động tối đa lực lượng, thiết bị và vật tư dự phòng, trong đó gần 10.000 rọ đá đã được chuyển đến Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi phục vụ khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng.

“Cục Đường bộ Việt Nam luôn duy trì chế độ trực chỉ huy 24/24 giờ, kịp thời ban hành hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Các lực lượng đang nỗ lực tối đa nhằm sớm khôi phục giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế-xã hội do mưa lũ gây ra,” ông Thắng khẳng định.

Do thời tiết vẫn tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người dân và các phương tiện lưu thông cẩn trọng, tuân thủ hướng dẫn phân luồng để bảo đảm an toàn./.

