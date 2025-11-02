Thông xe bước 1 tuyến Quốc lộ 24C nối Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Chiều tối 2/11, ông Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam, cho biết sau 3 ngày làm việc cật lực, giao thông trên tuyến Quốc lộ 24C, nối thành phố Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã được thông xe bước 1 sau nhiều ngày tê liệt do sạt lở núi.

Để xử lý lượng đất đá sạt lở núi vùi lấp xuống nền đường, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam đã huy động nhiều xe máy đào, máy xúc và hơn 25 công nhân, tổ chức làm việc nhiều ca liên tục trong suốt 3 ngày qua để san ủi lượng đất đá ước tính khoảng 30.000 m3, đảm bảo thông xe bước 1.

Hiện tại, khu vực sạt lở nặng nhất trên Quốc lộ 24C là đoạn Km 80+400, thuộc xã Trà Tân, tình trạng sạt lở núi vẫn có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào.

Vì vậy đơn vị duy trì ứng trực tại chỗ 3 xe máy đào, máy xúc và hàng chục công nhân để sẵn sàng ứng phó với sự cố sạt lở, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam cho biết thêm.

Mưa lũ lớn trong những ngày qua khiến Quốc lộ 24C, khu vực giáp ranh giữa 2 xã Trà Tân và Trà My, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở nặng, khiến giao thông bị đình trệ.

Việc thông xe bước 1 tuyến Quốc lộ 24C tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ đồng bằng lên cho đồng bào ở các xã vùng sâu, vùng xa của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi ./.

Đà Nẵng: 27 tuyến đường hư hỏng, thiệt hại hơn 156 tỷ Tính đến 14h ngày 31/10, Sở Xây dựng ghi nhận 27 tuyến (7 quốc lộ, 20 đường tỉnh) bị hư hỏng, sạt lở; thiệt hại sơ bộ hơn 156 tỷ đồng; nhiều đoạn đã thông một vệt, tiếp tục gia cố điểm xung yếu.