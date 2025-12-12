Sớm có giải pháp xử lý dứt điểm vướng mắc của các dự án BOT giao thông

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 685/TB-VPCP ngày 12/12/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp dự thảo Nghị định quy định chi tiết về việc xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông.

Theo Thông báo, các khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (dự án BOT giao thông) đã phát sinh và kéo dài trong nhiều năm.

Từ năm 2017, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) và các cơ quan, đơn vị liên quan sớm có giải pháp xử lý dứt điểm. Đây là vấn đề có tác động đến nhiều chủ thể, đối tượng liên quan (nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, tổ chức tín dụng, người dân…); việc xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án BOT sẽ giúp khơi thông nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo phương thức PPP, cải thiện môi trường đầu tư.

Trạm thu phí BOT-545 nằm trên ranh giới hai phường Điện Bàn Bắc và An Thắng (thành phố Đà Nẵng) tồn tại nhiều bất cập suốt những năm qua. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã sửa đổi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trong đó có nội dung xử lý vướng mắc các dự án BOT giao thông đã ký hợp đồng trước ngày 1/1/2021.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự thảo Nghị định đã được Bộ Xây dựng thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục, quy định pháp luật và đã có cơ sở chính trị để xử lý vướng mắc của các dự án BOT giao thông được ký hợp đồng trước ngày 1/1/2021.

Hiện nay, còn có ý kiến khác nhau đối với phương án lãi vay trong giai đoạn vận hành, kinh doanh khi xác định chi phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các bộ, cơ quan và ý kiến của Techcombank tại Công văn số 2349-01/2025/TCB ngày 21/11/2025; tổng hợp, báo cáo đầy đủ kết quả làm việc với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng liên quan đến các dự án đang vướng mắc; chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá kỹ tác động của các phương án, trên cơ sở đó đề xuất phương án bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy định pháp luật; không để phát sinh tiêu cực, khiếu kiện, thất thoát tài sản nhà nước; khẳng định rõ phương án đề xuất đúng quy định của pháp luật; hoàn thiện hồ sơ theo Quy chế làm việc của Chính phủ và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 13/12/2025.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ trên cơ sở hồ sơ Bộ Xây dựng trình, lấy ý kiến thành viên Chính phủ trong ngày 14/12/2025; đề nghị các thành viên Chính phủ biểu quyết rõ phương án.

Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 15/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương, tính đến trước năm 2020 (thời điểm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ban hành) cả nước đã huy động khoảng 318.857 tỷ đồng đầu tư 140 dự án BOT giao thông.

Các dự án đã đưa vào khai thác đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả, giảm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế... Tuy nhiên, trước thời điểm Luật PPP ban hành, pháp luật về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT còn một số hạn chế, trong quá trình thực hiện hợp đồng phải điều chỉnh chính sách để phù hợp với yêu cầu thực tiễn dẫn đến phát sinh vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông./.

Bộ Xây dựng đưa giải pháp xử lý vướng mắc 11 dự án BOT giao thông thua lỗ Các dự án BOT giao thông đã phát sinh vướng mắc và Bộ Xây dựng đã đưa ra các giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.