Hà Nội: Phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công Đại lộ Thăng Long

Ngày 10/12, trên cơ sở phương án thống nhất liên ngành giữa Sở Xây dựng Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh, Công an xã An Khánh, Sở Xây dựng thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ thi công Gói thầu số 4 gồm: Toàn bộ phần xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đường Đại lộ Thăng Long đoạn từ Km9+000-Km11+000 cao tốc trái, địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 15/1/2026.

Theo đó, về phương án phân luồng tại khu vực thi công: Tổ chức rào chắn bằng rào tôn kết hợp lưới B40 để thi công sửa chữa kết cấu mặt đường trên phần đường cao tốc trái Đại lộ Thăng Long lý trình từ Km9+00-Km10+00; Tổ chức rào chắn thi công 4 phân đoạn, thi công từng nửa mặt cắt đường một, bề rộng rào chắn 7,2m chiều dài rào chắn của từng phân đoạn 500m; bề rộng mặt đường còn lại 7,3m cho các phương tiện lưu thông 2 làn qua khu vực thi công.

Yêu cầu thi công từng phân đoạn, thi công xong mới tổ chức rào chắn, thi công phân đoạn tiếp theo.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ gồm: Các biển báo công trường thi công, đường bị thu hẹp, đi chậm và hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, bảo đảm tuân thủ các quy định tại TCCS 14:2016/TCĐBVN về tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác; yêu cầu bố trí manơcanh kết hợp đèn quay cảnh báo tại vị trí trước phạm vi rào chắn, cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đối với phương án phân luồng từ xa, bố trí hệ thống biển báo I.441 (khoảng cách 500m, 200m, 50m đến phạm vi thi công) và các biển giới hạn tốc độ 80km/h (cách điểm đầu rào chắn 500m), giới hạn tốc độ 60km/h (cách điểm đầu rào chắn 300m); bố trí hệ thống chóp nón kết hợp dây phản quang trước và sau khu vực rào chắn, vuốt từ hệ thống hộ lan tôn sóng tại dải phân cách giữa và lề đường đến mép ngoài của rào chắn, chiều dài vuốt 200m. Hệ thống báo hiệu đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông, cảnh báo khu vực rào chắn thi công từ xa tịnh tiến theo các phân đoạn thi công.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ thi công Gói thầu số 3 gồm: Toàn bộ phần xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án Di chuyển, lắp đặt cầu đi bộ trước cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay về vị trí cổng số 2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, địa bàn phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Theo đó, về phương án phân luồng tổ chức giao thông tại khu vực thi công sẽ tổ chức thi công theo 3 phân đoạn.

Cụ thể phân đoạn 1 tháo dỡ, di chuyển hệ thống cầu đi bộ hiện trạng về địa điểm tập kết để gia công như sau: Tổ chức cấm các phương tiện lưu thông trên đường Xuân Thủy chiều từ Xuân Thủy đi Cầu Giấy cấm theo đoạn từ nút giao Xuân Thủy-Phạm Hùng đến ngõ 181 Xuân Thủy, chiều từ Cầu Giấy đi Xuân Thủy cấm theo đoạn từ nút giao Phan Văn Trường-Xuân Thủy đến nút giao Xuân Thủy-Phạm Hùng để phục vụ thi công tháo dỡ, di chuyển hệ thống cầu đi bộ hiện trạng về địa điểm tập kết để gia công.

Các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ gồm: Các biển báo công trường thi công, biển báo đường cấm, đi chậm kết hợp rào chắn bằng cọc tiêu, dây phản quang và hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm tại 2 đầu phạm vi rào chắn, bảo đảm tuân thủ các quy định tại TCCS 14:2016/TCĐBVN về tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác; Yêu cầu bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại 2 đầu phạm vi rào chắn để chỉ dẫn, cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Phân đoạn 2 thi công hệ thống móng cầu đi bộ trước vị trí cổng số 2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thi công phần móng trên phạm vi dải phân cách giữa: Tổ chức rào chắn bằng hệ thống cọc tiêu kết hợp dây phản quang trên làn đường sát dải phân cách giữa (theo cả 02 chiều đường) trên đường Xuân Thủy đoạn trước cổng số 2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bề rộng rào chắn mỗi chiều đường 3,5m, chiều dài rào chắn 15m, bề rộng còn lại mỗi chiều đường cho các phương tiện lưu thông qua vị trí thi công 7m.

Các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ gồm: Các biển báo công trường thi công, đường bị thu hẹp, đi chậm và hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, bảo đảm tuân thủ các quy định tại TCCS 14:2016/TCĐBVN về tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác. Yêu cầu bố trí người bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí trước phạm vi rào chắn, cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Thi công phần móng trên phạm vi vỉa hè: Tổ chức rào chắn bằng hệ thống cọc tiêu kết hợp dây phản quang trên làn đường sát vỉa hè (theo cả 02 chiều đường) trên đường Xuân Thủy đoạn trước cổng số 2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bề rộng rào chắn mỗi chiều đường 3,5m, chiều dài rào chắn 15m, bề rộng còn lại mỗi chiều đường cho các phương tiện lưu thông qua vị trí thi công 7m.

Các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ: các biển báo công trường thi công, đường bị thu hẹp, đi chậm và hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, bảo đảm tuân thủ các quy định tại TCCS 14:2016/TCĐBVN về tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác. Yêu cầu bố trí người bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí trước phạm vi rào chắn, cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đối với phân đoạn 3 thi công lắp đặt cầu đi bộ trên đường Xuân Thủy đoạn trước cổng số 2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Tổ chức cấm các phương tiện lưu thông trên đường Xuân Thủy chiều từ Xuân Thủy đi Cầu Giấy cấm theo đoạn từ nút giao Xuân Thủy-ngõ 181 Xuân Thủy đến nút giao Xuân Thủy-Trần Quốc Vượng, chiều từ Cầu Giấy đi Xuân Thủy cấm theo đoạn từ nút giao Phan Văn Trường-Xuân Thủy đến nút giao Xuân Thủy-Phạm Hùng để phục vụ thi công lắp đặt hệ thống cầu đi bộ.

Các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ: Các biển báo công trường thi công, biển báo đường cấm, đi chậm kết hợp rào chắn bằng cọc tiêu, dây phản quang và hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm tại 2 đầu phạm vi rào chắn, bảo đảm tuân thủ các quy định tại TCCS 14:2016/TCĐBVN về tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác; yêu cầu bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại 02 đầu phạm vi rào chắn để chỉ dẫn, cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Về phương án phân luồng từ xa, phân đoạn 1 bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông, biển cảnh báo công trường, biển đường cấm (kèm biển phụ khoảng cách) tại nút giao Xuân Thủy-Cầu Giấy; phân đoạn 2 bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông, biển cảnh báo công trường, biển đường cấm (kèm biển phụ khoảng cách) tại nút giao nút giao Xuân Thủy-Phạm Hùng, Xuân Thủy-Cầu Giấy.

Phân đoạn 3 bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông, biển cảnh báo công trường, biển đường cấm (kèm biển phụ khoảng cách) tại nút giao nút giao Xuân Thủy-Phạm Hùng, Xuân Thủy-Cầu Giấy, Trần Quốc Vượng-Xuân Thủy, ngõ 181 Xuân Thủy-Xuân Thủy; bố trí hệ thống biển báo I.441 (khoảng cách 300m, 200m, 50m đến phạm vi thi công) và hệ thống chóp nón kết hợp dây phản quang trước và sau khu vực rào chắn, vuốt từ dải phân cách giữa (đối với rào chắn thi công phần móng trên phạm vi vỉa hè) và lề đường đến mép ngoài của rào chắn, chiều dài vuốt 50m.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian thực hiện phân đoạn 1 bắt đầu từ ngày 12/12/2025 đến ngày 14/12/2025, thời gian thi công từ 23h đêm đến 5h sáng hôm sau; phân đoạn 2 bắt đầu từ ngày 11/12/2025 đến ngày 21/12/2025, thời gian thi công từ 23h đêm đến 5h sáng hôm sau; phân đoạn 2 bắt đầu từ ngày 24/12/2025 đến ngày 27/12/2025, thời gian thi công từ 23h đêm đến 5h sáng hôm sau./.

