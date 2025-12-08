TP Hồ Chí Minh: Chấn chỉnh tình trạng trụ bảng quảng cáo chắn lối người đi bộ

Trước tình trạng nhiều trụ bảng quảng cáo, tủ điện, tủ đồng hồ nước che chắn lối đi dành cho người đi bộ, che chắn tầm nhìn người điều khiển phương tiện, không đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm tra và tháo dỡ ngay các công trình không có giấy phép.

Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra, hiện trên địa bàn Thành phố tồn tại nhiều trụ bảng quảng cáo, bảng tuyên truyền cổ động chính trị, trạm thông tin đa năng BTS, tủ điện, tủ đồng hồ nước… được thi công lắp đặt nhưng chưa được chấp thuận của cơ quan quản lý đường bộ.

Nhiều vị trí lắp đặt trong phạm vi vỉa hè làm thu hẹp phần đường dành cho lưu thông bộ hành, chắn lối đi dành cho người đi bộ và người khuyết tật lưu thông.

Đặc biệt, nhiều công trình che chắn tầm nhìn của người điều khiển phương tiện (tại các vị trí giao lộ, khu vực đường cong chuyển hướng lưu thông), không đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trong văn bản gửi các đơn vị ngày 8/12, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các công trình, đặc biệt trên vỉa hè, khu vực giao lộ chắn lối đi dành cho người đi bộ, không đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị; chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, đơn vị quản lý công trình, Sở Văn hóa và Thể thao, Phòng kiểm tra chuyên ngành Sở Xây dựng xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các trường hợp thi công lắp đặt không giấy phép thi công.

“Yêu cầu tháo dỡ ngay các công trình chắn lối đi dành cho người đi bộ, người khuyết tật, che chắn hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, không đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Trước mắt tập trung thực hiện ngay tại khu vực trung tâm Thành phố,” Sở Xây dựng lưu ý.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ rà soát lại toàn bộ các hợp đồng đã ký kết thực hiện cổ động chính trị kết hợp quảng cáo (có thu phí và không có thu phí) để yêu cầu đơn vị quản lý thực hiện đúng theo nội dung tuyên truyền cổ động chính trị kết hợp quảng cáo.

Đối với các trường hợp thường xuyên vi phạm, báo cáo đề xuất phương án xử lý gửi về Sở Xây dựng xem xét báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xử lý.

Trong khi đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra thống nhất của các đơn vị quản lý đường bộ, Phòng kiểm tra chuyên ngành Sở Xây dựng xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền, bắt buộc tháo dỡ ngay công trình vi phạm./.

TP Hồ Chí Minh nghiên cứu bổ sung camera để xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát tại các vị trí phức tạp, hỗ trợ công tác kiểm tra, xử lý và ngăn chặn hành vi vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè.