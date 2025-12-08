Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Đảm bảo công bằng các tầng lớp nhân dân

Ngày 8/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cần Thơ: Dự kiến cơ cấu, số lượng Đại biểu Quốc hội được bầu

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là một trong những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu quy trình hiệp thương theo quy định tại Điều 39, Điều 50, Điều 51 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Thành phố Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ, phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, đảm bảo tính đại chúng rộng rãi, công bằng, hợp lý giữa các tầng lớp nhân dân, các giới tính, lĩnh vực, đơn vị hành chính mới sau sắp xếp, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của thành phố Cần Thơ…

Tại hội nghị, thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cụ thể: Tổng số đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ được bầu là 18 người, trong đó có 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu,10 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận. Các đại biểu chính thức biểu quyết thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do thành phố Cần Thơ giới thiệu với cơ cấu thành phần gồm: Lãnh đạo chủ chốt thành phố 1 người, đại biểu chuyên trách 3 người; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 2 người; trường đại học 3 người; lĩnh vực giáo dục 1 người; lĩnh vực y tế 1 người; lĩnh vực kinh tế 3 người; tôn giáo 2 người; công đoàn 2 người; đại biểu trẻ 2 người; tư pháp 2 người; quân đội 2 người; nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi 1 người. Dự kiến cơ cấu kết hợp gồm: Nữ 12 người, dân tộc thiểu số 6 người, ngoài Đảng 3 người, dưới 40 tuổi 3 người, tái cử 8 người.

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, căn cứ vào số dân của Cần Thơ đến ngày 31/8/2025 là 4,1 triệu người, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 85 người. Tổng số đại biểu được đề cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là 150 người.

Về cơ cấu, thành phần: Cán bộ chủ chốt của thành phố là 4 đại biểu; các cơ quan Đảng, cơ quan thuộc Thành ủy là 12 đại biểu; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam thành phố 15 đại biểu; lực lượng vũ trang 2 đại biểu; các cơ quan nhà nước cấp thành phố 59 đại biểu; các cơ quan Trung ương trên địa bàn 10 đại biểu; tổ chức tôn giáo 3 đại biểu; xã, phường 36 đại biểu; tổ chức xã hội nghề nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp và thành phần khác 9 đại biểu.

Về cơ cấu kết hợp, phụ nữ 55/150 đại biểu; người dân tộc thiểu số 9/150 đại biểu; người ngoài Đảng 17/150 đại biểu; người trẻ dưới 40 tuổi là 26/150 đại biểu; đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 tái cử là 45/150 người.

Bắc Ninh: Nền tảng cho quy trình giới thiệu người ứng cử

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thảo luận, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương thỏa thuận bằng hình thức biểu quyết với 100% đại biểu có mặt thống nhất: Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 người; trong đó có 9 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; 7 người do Trung ương giới thiệu.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Kết quả, hội nghị nhất trí số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI phân bổ cho tỉnh Bắc Ninh là 16 người; số lượng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự kiến giới thiệu là 34 đại biểu để bầu.

Về cơ cấu, dự kiến có 7 đại biểu Trung ương; 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 4 đại biểu chuyên trách; 5 đại biểu khối Đảng - chính quyền; 4 đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 2 đại biểu doanh nghiệp, ngành nghề; 5 đại biểu lĩnh vực tài chính; 3 đại biểu khối văn hóa - văn nghệ và 3 đại biểu khối khoa học - công nghệ.

Cơ cấu kết hợp bảo đảm tỷ lệ nữ 29,41%; đại biểu dân tộc thiểu số 11,76%; ngoài Đảng 2,94%; đại biểu trẻ 8,82% và đại biểu tái cử 20,58%.

Hội nghị thống nhất 100% nội dung cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 85 đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự kiến giới thiệu 155 người ứng cử để lập danh sách sơ bộ, bảo đảm phân bổ hợp lý giữa các khối: Đảng 25,16%; chính quyền và đơn vị sự nghiệp 40,6%; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 24,5%; lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp 5,08%; doanh nghiệp và tôn giáo 3,87%...

Cơ cấu kết hợp được chú trọng với tỷ lệ đại biểu nữ 38,06%; đại biểu dân tộc thiểu số 9,7%; ngoài Đảng 11,6%; trẻ tuổi 17,4%; có tôn giáo 3,2% và bảo đảm ít nhất 30% đại biểu tái cử.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX không chỉ là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân mà còn để chọn ra những người thật sự tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là bước khởi đầu quan trọng, có vai trò đặt nền tảng cho toàn bộ quy trình giới thiệu người ứng cử.

Việc tổ chức thành công Hội nghị là bước khởi đầu mang tính tiền đề để dự kiến đưa ra cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang, cơ quan nhà nước cùng cấp tỉnh và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp xã.

Đây là cơ sở quan trọng để các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương được triển khai thuận lợi, chặt chẽ, bảo đảm tính đại diện, tính khách quan, đúng pháp luật của quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử./.

