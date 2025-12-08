Tổng Bí thư: Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 8/12, tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu; đại biểu các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sỹ miền Tây trong lòng nhân dân

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, 80 năm trên hành trình lịch sử, tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu, chiến thắng và phát triển trên vùng đất Chín Rồng, viết nên bản hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Xây đắp lên truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”, trở thành máu thịt, là tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt mọi hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu.

Sự ra đời của lực lượng vũ trang Quân khu là kết quả tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng rộng lớn ở khắp miền Nam, đặc biệt là sau Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Thực hiện chủ trương kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng, ngày 10/12/1945, Xứ ủy Nam Bộ đã tổ chức hội nghị mở rộng tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh) quyết định thành lập Chiến khu 8 và Chiến khu 9 (tiền thân của Quân khu 9 ngày nay). Từ mốc son lịch sử đó, ngày 10/12 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, ngày 11 tháng 11 năm 1976 Quân khu 8 và Quân khu 9 hợp nhất thành Quân khu 9. Từ đây, lực lượng vũ trang Quân khu cùng với nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long bắt tay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình” làm sáng ngời tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung và chí nghĩa, chí tình.

Bước vào giai đoạn mới xây dựng và phát triển, lực lượng vũ trang Quân khu luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện tốt đối ngoại quốc phòng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Quân khu 9. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Là đội quân cách mạng, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, lực lượng vũ trang Quân khu luôn chủ động, tích cực cùng các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh; làm tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sỹ miền Tây trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đứng chân trên địa bàn chiến lược phía Tây Nam của đất nước. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng để không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng nên truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu.”

Truyền thống ấy đã được tôi luyện trong chiến tranh gian khổ hy sinh, tiếp tục tỏa sáng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào về quá khứ, vững tin vào tương lai, quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long giữ trọn niềm tin son sắt, tình người bao la, phát huy bản sắc vùng đất vươn ra biển lớn, chung sức, đồng lòng vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, vì ấm no và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn tỏ rõ bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu 9; chúc mừng Quân khu 9 được nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn đang tác động sâu sắc đến Đồng bằng sông Cửu Long, Tổng Bí thư chỉ rõ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nói chung và của Quân khu 9 nói riêng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao.

Huấn luyện, rèn luyện, tình huống thực chất để chiến đấu và chiến thắng mọi tình huống

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch - chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu phía Tây Nam của đất nước, Tổng Bí thư đề nghị, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được xác định trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế chủ động làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn và chủ quyền của đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; quán triệt tư tưởng "người trước, súng sau" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, thể chất và trình độ kỹ thuật, chiến thuật.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 9. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí mới, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi điều kiện, mọi tình huống và các hình thái chiến tranh mới.

Trong không gian phát triển mới, tình hình và nhiệm vụ mới cần đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ khoa học, công nghệ cho bộ đội trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cần "huấn luyện thực chất, rèn luyện thực chất, tình huống thực chất" để chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thường xuyên làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế-quốc phòng trên địa bàn; thực hiện tốt công tác chính sách, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Luôn chủ động, sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, Quân khu 9 phải là lực lượng tinh nhuệ, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trên mặt trận này.

Trong giai đoạn Cách mạng mới, càng cần phát huy truyền thống vẻ vang: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Khó khăn nào cũng vượt qua Kẻ thù nào cũng đánh thắng," thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Tổng Bí thư lưu ý, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các nghị quyết Bộ Chính trị mới ban hành trong năm 2025 cùng các chương trình hành động, sát với tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu và tình hình địa bàn; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến dịch thực sự tiêu biểu về phẩm chất, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Quân khu 9 tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Quân đội Hoàng gia và Vương quốc Campuchia; phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng trong công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là với các nước ASEAN; nắm chắc tình hình có liên quan, chủ động tham mưu chiến lược, xử lý kiên quyết, khôn khéo các vấn đề về biên giới, biển đảo; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong ASEAN.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống là mốc son lịch sử, là động lực để lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục tiến lên lập nhiều thành tích và chiến công mới, viết tiếp những trang sử vàng truyền thống vẻ vang, Tổng Bí thư tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chỉ huy, nhân viên, chiến sỹ và người lao động lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ ngày càng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Lực lượng vũ trang Quân khu 9, ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của Lực lượng vũ trang Quân khu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trước đó, sáng cùng ngày, tại thành phố Cần Thơ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn Công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư cùng đoàn công tác và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sỹ. Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và cắt băng khánh thành Sở Chỉ huy Quân khu 9./.

