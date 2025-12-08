Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm hữu nghị Đà Nẵng

Chiều tối 8/12, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương USS Robert Smalls với hơn 2.000 sỹ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Hoa Kỳ làm Trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày (từ 8/12 đến 11/12/2025).

Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại-Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng liên quan.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ tại thành phố Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước được thiết lập vào năm 2023.

Với những tiềm năng về du lịch, văn hóa, kinh tế và sự mến khách, thành phố Đà Nẵng luôn sẵn sàng là cầu nối cho các hoạt động hợp tác quốc phòng-an ninh, giao lưu văn hóa-thể thao và chia sẻ kinh nghiệm giữa các lực lượng Hải quân hai bên.

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm sỹ quan chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân, trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với các cán bộ, sỹ quan Hải quân, giao lưu với các trẻ em tại Làng Hy vọng và các sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng và tham quan văn hóa, du lịch tại địa phương./.

