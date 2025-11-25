Biên đội tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ

Chiều 25/11, Biên đội tàu 09 và tàu 17 thuộc Lữ đoàn 171 Hải quân (Vùng 2 Hải quân) đã cập cảng Lữ đoàn 171 tại phường Rạch Dừa (Thành phố Hồ Chí Minh), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra liên hợp lần thứ 39 trên vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân Việt Nam và Chiến khu miền Nam (Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc).

Tuần tra liên hợp giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc trên vịnh Bắc Bộ là hoạt động phối hợp thường niên giữa hai bên kể từ năm 2006.

Phát biểu tại buổi đón Biên đội tàu, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đánh giá, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8), Biên đội tàu 09 và tàu 17 với tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị chu đáo, chủ động, tích cực, nỗ lực khắc phục khó khăn và đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành công của chuyến tuần tra liên hợp đã tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Sau 16 ngày thực hiện nhiệm vụ, trong điều kiện sóng to, gió lớn, Biên đội tàu 09 và tàu 17 đã luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các thủy thủ thực hiện nội dung huấn luyện bảo vệ sức sống tàu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong đó, ngày 19 và 20/11, Biên đội tàu 09 và tàu 17 đại diện cho Hải quân nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tuần tra, huấn luyện liên hợp với Chiến khu miền Nam, Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Biên đội tàu 09 và tàu 17 do Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm Trưởng đoàn và Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 làm Biên đội trưởng tham gia hoạt động cùng Biên đội tàu Hộ vệ tên lửa số hiệu 630, 649 thuộc Chi đội tàu Hộ vệ tên lửa số 18 (Căn cứ Hải quân Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc) do Thượng tá Trương Minh, Phó Chi đội trưởng Chi đội tàu Hộ vệ tên lửa số 18 làm Biên đội trưởng.

Các thủy tàu thực hiện nội dung huấn luyện thông tin đơn giản. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Vùng 2 Hải quân, trong quá trình tuần tra liên hợp, Biên đội tàu Hải quân hai nước đã phối hợp thực hiện các nội dung huấn luyện chung như: Tuần tra dọc đường phân định vịnh Bắc Bộ; Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển, huấn luyện thông tin đơn giản, huấn luyện vận động đội hình biên đội, thực hành bảng bố trí đấu tranh bảo vệ sức sống tàu và thực hiện nghi thức chào nhau trên biển.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm hiện thực hóa nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc; thúc đẩy hoạt động giao lưu, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước./.

