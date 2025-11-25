Hợp tác giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 25/11, tại tỉnh Điện Biên, Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) đã tổ chức Hội đàm định kỳ lần thứ IV, năm 2025.

Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự do Đại tá Đổng Quân Long, Chính ủy làm Trưởng đoàn.

Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở, thân tình và tin cậy lẫn nhau, phản ánh đúng tinh thần quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai lực lượng vũ trang, trong đó có giữa hai lực lượng Biên phòng.

Tại hội đàm, hai bên cùng nhìn nhận, đánh giá cao kết quả phối hợp đạt được trong thời gian qua. Tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới do hai bên quản lý luôn được giữ vững. Công tác phối hợp tuần tra song phương, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, giám sát các công trình biên giới và giao lưu hữu nghị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đặc biệt, các cơ chế liên lạc (đường dây nóng, trao đổi thư tín) giữa các đơn vị cơ sở như Đồn Biên phòng A Pa Chải, Sen Thượng với Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Kim Bình đã phát huy tốt tác dụng.

Cùng với đó, việc hai bên phối hợp tham mưu xây dựng Đài quan cảnh mốc giao điểm ba nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc không chỉ có ý nghĩa về mặt quản lý biên giới, mà còn là một biểu tượng của sự hợp tác, liên kết khu vực.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới, trọng tâm là tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Hai bên tăng cường tuần tra song phương, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới; phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và thiên tai; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân biên giới; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và duy trì mô hình kết nghĩa "Thôn hữu nghị," "Xã-trấn hữu nghị."

Dịp này, Đại tá Phan Văn Hóa đã gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến toàn thể các thành viên trong Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự; bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai lực lượng sẽ ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thành công của Hội đàm một lần nữa khẳng định hiệu quả của việc hai bên duy trì các kênh đối thoại, hợp tác dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và cùng nhau quản lý, bảo vệ đoạn biên giới chung, góp phần giữ bình yên cho nhân dân vùng biên, góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc./.

