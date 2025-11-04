Việt Nam-Trung Quốc tăng cường kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép

Ngày 4/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý xuất, nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam và Cục Quản lý di dân quốc gia của Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép của hai bên trong thời gian 6 tháng (từ tháng 4 đến tháng 10/2025).

Khai mạc hội nghị, Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam cho biết, mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và nỗ lực xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược" đã đưa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Chính phủ hai nước đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh, đồng thời mở rộng các chính sách theo hướng thông thoáng, tạo điều kiện cho cư dân hai nước đi lại thuận tiện.

Chính sự thông thoáng này đã thúc đẩy lưu lượng khách xuất, nhập cảnh ở khu vực biên giới cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc ngày càng tăng cao. Cùng với đó, các vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh cũng tăng theo, đặc biệt là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép tại các tuyến biên giới đường bộ giữa hai nước.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Thành phố ghi nhận hơn 4,2 triệu lượt người nước ngoài khai báo tạm trú, với hơn 168.000 người đang cư trú, trong đó có hơn 64.000 công dân Trung Quốc. Lợi dụng sự sôi động này, tội phạm đã biến Thành phố thành điểm trung chuyển.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 146 vụ xuất, nhập cảnh trái phép với 431 đối tượng, trong đó có 195 người Trung Quốc. Cơ quan chức năng đã khởi tố 14 vụ với 42 bị can về hành vi tổ chức, môi giới.

Đáng chú ý, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện các đối tượng sử dụng cả xe cứu thương để vận chuyển người nhập cảnh trái phép, thanh toán qua nhiều tài khoản trung gian để che giấu.

Các tuyến đường cũng đa dạng hóa, ngoài tuyến biên giới phía Bắc (Lạng Sơn, Lào Cai), đã xuất hiện tuyến xuất, nhập cảnh trái phép từ Campuchia (thường tập kết tại tỉnh Svay Rieng) qua các lối mòn ở An Giang, Tây Ninh, Kiên Giang trước đây để vào Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục di chuyển ra phía Bắc để sang Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, ông Đinh Lập Thần, Trưởng phòng Tổng trạm kiểm soát biên phòng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết: Thời gian qua, việc kiểm soát biên giới giữa hai bên ngày càng hiệu quả.

Hai nước đã phối hợp nhiều cuộc tuyên truyền về di dân, đồng thời đấu tranh chống, xuất nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, tình hình loại tội phạm này ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp.

Các đại biểu chúc mừng Hội nghị diễn ra thành công. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Ông Đinh Lập Thần mong rằng thời gian tới, hai nước sẽ tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, đầu mối phối hợp về mọi mặt, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày càng sâu rộng.

Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác lần này được xem là bước tiến thực chất, đưa sự phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc đi vào chiều sâu.

Việc siết chặt quản lý an ninh biên giới không chỉ góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, mà còn tạo hành lang an toàn thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân hai nước phát triển ổn định, bền vững./.

