Lâm Đồng: Khởi công 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng nhà dân ở Hàm Thuận Bắc

Sáng 15/12, tại thôn Phú Thái, xã Hàm Thuận Bắc, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi công “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho gia đình có nhà bị hư hỏng, sụp đổ do thiên tai tại địa bàn.

Dự lễ khởi công có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh.

Thực hiện chiến dịch, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công xây dựng 6 căn nhà cho 6 hộ dân mới bị thiệt hại do mưa lũ trong tháng 12 trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc.

Đợt lũ vừa qua, các gia đình trên đã bị nước lũ dâng cao gây sập nhà ở, hư hỏng tài sản, hoa màu và hiện không có chỗ ở ổn định.

Chị Thái Thị Thùy Vy, đại diện các hộ dân có nhà bị sập cho biết sau những biến cố do mưa lũ gây ra, nhiều gia đình đã rơi vào hoàn cảnh hết sức đáng thương.

Trong lúc khó khăn nhất ấy, chị vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời để xây căn nhà mới.

Những ngôi nhà được Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ không chỉ giúp bà con có chỗ ở an toàn, ổn định, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Đó là niềm tin, động lực để chị cùng các gia đình yên tâm lao động, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên.

Với bà con, đây thực sự là những mái ấm nghĩa tình, kết quả của sự chung tay, đồng lòng giữa chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định việc xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân là nhiệm vụ cấp bách, đầy tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân vùng thiên tai. Đây không chỉ là việc dựng lại mái ấm, mà còn là bước khởi đầu để phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, vượt khó của nhân dân.

Với tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng nhà cần triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm để hoàn thành nhà ở cho người dân bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, chậm nhất nửa cuối tháng 1/2026 phải hoàn thành, để bà con ổn định cuộc sống trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, trong đợt mưa lũ đầu tháng 12/2025, toàn xã có 7 căn nhà sập, nhiều công trình kiến trúc phục vụ sinh hoạt người dân như tường rào, nhà vệ sinh, sân… bị sụp; 25 tuyến đường nhựa, bê tông xi măng trên địa bàn xã bị hư hại, trong đó có 7 tuyến đứt gãy, số còn lại bị xói lở rất nặng.

Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại hơn 2.029ha; vật nuôi chết và bị cuốn trôi là hơn 10.000 con. Ước tính tổng thiệt hại lên tới hơn 50 tỷ đồng.

Sau lễ khởi công, ông Phan Đình Trạc cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại địa bàn xã Hàm Thuận.

Tại đây, ông ân cần thăm hỏi, chia sẻ và động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; biểu dương những nỗ lực, cố gắng của người dân trong việc tự khắc phục hậu quả thiệt hại; biểu dương các lực lượng đã góp phần cứu hộ, cứu nạn cùng với bà con khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định Đảng và Nhà nước luôn cảm thông với những mất mát, thiệt hại của bà con do mưa lũ gây ra thời gian qua. Chưa bao giờ truyền thống tốt đẹp "lá lành đùm lá rách," "lá rách ít đùm lá rách nhiều" của dân tộc Việt Nam lại được phát huy mạnh mẽ như vậy.

Ông Phan Đình Trạc cũng đề nghị các cấp chính quyền mạnh dạn kiến nghị với cấp trên những vướng mắc trong quá trình hỗ trợ người dân, để có điều chỉnh kịp thời; đặc biệt là các thủ tục liên quan việc ngân hàng giãn nợ, thậm chí là xóa lãi suất, trường hợp đặc biệt thì xóa nợ cho các trường hợp bị thiệt hại nặng.

Các cấp chính quyền trong tỉnh huy động lực lượng hỗ trợ tối đa cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng 60 suất quà cho người dân xã Hàm Thuận Bắc và xã Hàm Thuận bị thiệt hại nặng do ngập lụt./.

