"Chiến dịch Quang Trung" tại Huế: Thần tốc xây nhà, ấm lòng dân đón Tết

Những ngày cuối năm, khi không khí lạnh vẫn mang theo những cơn mưa dai dẳng phủ xuống thành phố Huế, công trường dựng nhà ở Lộc An, Khe Tre vẫn diễn ra rộn ràng và khẩn trương.

Không khí lao động hăng say cho thấy tinh thần quyết tâm lớn nhất của cả hệ thống chính trị trong "Chiến dịch Quang Trung" để người dân sớm được đón Tết Bính Ngọ 2026 trong những ngôi nhà khang trang, ấm áp.

Hy vọng về ngôi nhà mới

Trong khu vườn nhỏ ở thôn Lương Quý Phú, xã Lộc An, bà Võ Thị Trâm gần 80 tuổi đang dõi theo từng viên gạch, bờ tường của ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện. Ánh mắt bà ánh lên niềm vui khó tả. Bà Trâm ví niềm vui này là trúng số độc đắc bởi ở tuổi "gần đất xa trời" vì chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày được ở trong một căn nhà khang trang, vững chãi như thế.

Chỉ tay về phía căn nhà cũ nằm nép cuối vườn, bà Trâm nghẹn ngào kể: đó là nơi bà từng phải căng lưới thép B40, treo bạt làm chỗ trú ngụ. Những bức tường đã rêu phong, nứt nẻ, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Không dám ngủ trong nhà, bà phải kê giường bên ngoài hoặc mắc võng nằm tạm. Đồ đạc cũng chẳng dám để trong nhà, mà phải gói ghém, đặt trên phao nổi vì sợ một ngày nhà sập mất hết tất cả.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 giáng thêm một đòn nặng nề lên ngôi nhà vốn đã yếu nay càng nứt nẻ, xiêu vẹo. Cả gia đình phải bỏ chạy sang nhà hàng xóm trong đêm để tránh trú. Dù chưa sập hoàn toàn, nhưng căn nhà không còn đủ an toàn để tiếp tục sinh sống. Và rồi, trong "Chiến dịch Quang Trung," gia đình bà Trâm được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Đó không chỉ là khoản tiền, mà là chiếc "phao cứu sinh" giúp bà Trâm và gia đình thoát khỏi nỗi ám ảnh mỗi mùa mưa bão.

Các chiến sỹ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế hỗ trợ giúp người dân xã Khe Tre xây dựng nhà mới. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngôi nhà mới của bà Trâm được thiết kế hai phòng ngủ với đầy đủ công năng sinh hoạt. Rút kinh nghiệm từ các mùa lũ trước, gia đình đã bồi đắp, nâng nền cao hơn mức đỉnh lũ gần nhất để hạn chế ngập úng về sau. Tổng chi phí hoàn thiện nhà ước khoảng 200 triệu đồng, trong đó phần lớn ngày công được các chiến sỹ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Phú Lộc (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế) hỗ trợ, giúp gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí.

Dưới cơn mưa phùn, nhẹ, nền đất công trường xây dựng nhà bà Trâm trở nên nhão nhoẹt và trơn trượt hơn. Nhưng bước chân của các chiến sỹ bộ đội vẫn thoăn thoắt di chuyển. Người trộn vữa, người đẩy xe rùa vận chuyển hồ, gạch người xây tường trên cao. Mỗi người một việc nhưng tất cả "người thợ áo lính" đều cùng chung một quyết tâm sớm hoàn thành cơ bản phần thô ngôi nhà trước ngày thành lập Quân đội Nhân dân (22/12), vượt kế hoạch ban đầu là 1/1/2026.

Thiếu tá Phan Viết Vĩnh, Trợ lý Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Phú Lộc chia sẻ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chiến sỹ xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2025 và xem việc giúp dân giống như giúp chính người thân của mình.

Bất chấp thời tiết không thuận lợi, mọi người vẫn đội mưa đào móng, đổ bê tông, xây tường và trở thành những "người thợ chính" trên công trường. Sau khoảng 7 ngày thi công, bức tường ngôi nhà đã vươn cao gần 2m.

Không để dân đón Tết tạm bợ

Không chỉ ở Lộc An, tinh thần khẩn trương thần tốc của "Chiến dịch Quang Trung" còn hiện rõ tại xã Khe Tre. Xã vùng núi này là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất của thành phố Huế do các đợt mưa lũ lịch sử. Hiện nay, 3 hộ gia đình bị mất nhà do sạt lở ở thôn Xuân Phú đã được bố trí tái định cư nơi ở mới. Trong số đó, có trường hợp của vợ chồng ông Trần Văn Viếng (75 tuổi).

Chứng kiến nhà cửa, vườn cây bị nước lũ cuốn trôi xuống suối, hai ông bà đau khổ vì mất đi tài sản quý giá nhất. Thế nhưng, nỗi lo ấy nhanh chóng được san sẻ khi chính quyền địa phương bố trí nơi ở mới cho gia đình ông tại khu tái định cư tổ 1, xã Khe Tre.

Ông Viếng phấn khởi cho biết trên khu đất mới rộng 200m2, ngôi nhà sẽ được xây dựng khang trang, rộng rãi, an toàn hơn rất nhiều so với căn nhà cũ. Ước tính chi phí khoảng 450-500 triệu đồng nhưng đến nay, ông đã được hỗ trợ từ các đơn vị 120 triệu đồng. Ngôi nhà hiện đã cơ bản hoàn thành phần móng, dự kiến xong phần thô trước 31/1/2026. Có nhà mới, hai vợ chồng già sẽ yên tâm hơn nhiều, có nơi tránh trú an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến.

Theo Trung úy Đặng Nhật Minh, Chính trị viên Đại đội 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" là nhiệm vụ cấp thiết, cấp bách, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm.

Lực lượng quân đội tham gia quyết tâm, khẩn trương theo đúng tinh thần 'Chiến dịch Quang Trung.' (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

"Chúng tôi xác định trước Tết phải cố gắng để bà con có nhà mới, được đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Dù điều kiện sinh hoạt ban đầu còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ lại đột xuất, nhưng anh em cán bộ, chiến sỹ luôn đoàn kết, nhất trí cao, quyết tâm giúp dân bằng tất cả khả năng của mình," Trung úy Minh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khe Tre Trần Văn Quang cho biết toàn xã có 10 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, gần 100 hộ khác nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Ngay sau lễ phát động "Chiến dịch Quang Trung," xã đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, khẩn trương triển khai sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho người dân.

Trên tinh thần hỗ trợ của các đơn vị, các nhà được xây mới đều có nguồn hỗ trợ từ 160-240 triệu đồng/nhà, đến nay đã cơ bản hoàn thành phần móng. Ngoài ra, 7 trường hợp nhà bị hư hỏng nhẹ đang được khẩn trương sửa chữa; chính quyền phối hợp lực lượng quân đội làm kè chống sạt lở đối với các khu vực nguy cơ sạt lở. Mục tiêu là hoàn thành các nhà xây mới trước 31/1/2026, các nhà sửa chữa trước 31/12/2025.

"Chiến dịch Quang Trung" tại Huế không chỉ là những con số về tiến độ, kinh phí hay số lượng nhà được xây dựng. Điều đọng lại sâu sắc nhất chính là niềm tin của người dân, là hình ảnh những người lính lấm lem bùn đất nhưng đầy quyết tâm, là nụ cười của những người già khi lần đầu tiên dám nghĩ đến một cái Tết không còn lo mưa dột, gió lùa. Đó chính là ý nghĩa lớn nhất, nhân văn nhất mà "Chiến dịch Quang Trung" mang lại cho người dân thành phố Huế - một chiến dịch của hành động, trách nhiệm và nghĩa tình, vì một mùa Xuân bình yên trên vùng đất cố đô./.

