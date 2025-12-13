TP Hồ Chí Minh trao gần 58 tỷ đồng hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ

Sáng 13/12, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã trao tặng các phần hỗ trợ và đến thăm người dân, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa sau đợt bão lũ cuối năm 2025.

Tại trụ sở Tỉnh ủy Khánh Hòa, đoàn đã trao nhiều phần hỗ trợ với tổng trị giá gần 58 tỷ đồng. Trong đó có 2.000 tấn gạo (26,86 tỷ đồng); 26,52 tỷ đồng sửa chữa 31/33 trường học bị hư hại; 350 triệu đồng tiền mặt và hơn 4.000 thiết bị lọc nước trị giá 2 tỷ đồng hỗ trợ Hội Nông dân Khánh Hòa. Tập đoàn Becamex trao 2 tỷ đồng chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo các đơn vị cùng 28 sở ngành, phối hợp cùng Khánh Hòa kịp thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Với trách nhiệm, tình cảm, Thành phố Hồ Chí Minh đã chi viện nhân vật lực tốt nhất và hỗ trợ hàng hóa 3 đợt hàng hóa. Ngày trao hỗ trợ 13/12 là đợt thứ 4 với mục đích giúp tỉnh tái thiết sau lũ, đặc biệt là ở các trường học.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong thời gian tới các sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu hỗ trợ trong công tác tái thiết sau lũ tiếp tục liên hệ để phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh cùng thực hiện.

Ông Nguyễn Phước Lộc tin rằng, với sự lãnh đạo toàn diện của 2 địa phương trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, tỉnh Khánh Hòa sớm ổn định đời sống, sản xuất. Những hoạt động hỗ trợ này cũng góp phần thể hiện truyền thống nghĩa tình, đoàn kết trên tinh thần hướng về miền Trung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, trận lũ lịch sử (từ ngày 16-22/11), khiến tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng. Tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Trung ương và nhân dân cả nước.

Sau khi tiếp nhận hàng hóa, tiền hỗ trợ, tỉnh đã giao các đơn vị trực tiếp phân phối đến người nhận sớm nhất, đảm bảo giúp người dân sớm tái thiết cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trân trọng cảm ơn tấm lòng của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ; nhất là giai đoạn sau lũ, các địa phương của tỉnh vẫn còn nhiều ngổn ngang.

Sau buổi trao hỗ trợ, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tại Trường Tiểu học Diên Lạc (xã Diên Lạc). Trong đó Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 600 triệu đồng cùng thuốc và dụng cụ y tế; đoàn công tác tặng quà cho 40 giáo viên (1,5 triệu đồng/suất), trao học bổng và dụng cụ học tập cho 50 học sinh, đồng thời hỗ trợ 10 hộ nông dân của xã Diên Lạc với tiền mặt, quà tặng và thiết bị lọc nước.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa; tổ chức nhiều đoàn công tác mang theo hơn 1.000 tấn hàng hóa thiết yếu ra cứu trợ bà con vùng lũ.

Thành phố Hồ Chí Minh còn huy động đội ngũ bác sỹ đến khám, chữa bệnh lưu động cho người dân; dựng các bếp ăn tập trung phục vụ hơn 10.000 suất ăn mỗi ngày; phối hợp cùng lực lượng địa phương tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông bùn đất và rác thải tại những khu vực bị ngập sâu./.

TP Hồ Chí Minh vận dụng nhiều nguồn lực hỗ trợ Khánh Hòa tái thiết sau thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh trao hỗ trợ Khánh Hòa 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và vận động từ nhân dân; hỗ trợ 10.000 áo phao, hơn 2.434 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu, 10.000 túi thuốc gia đình.