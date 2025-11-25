TP Hồ Chí Minh vận dụng nhiều nguồn lực hỗ trợ Khánh Hòa tái thiết sau thiên tai

Các sở, ngành, đơn vị, tổ chức của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần, kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa với những giải pháp cụ thể, đúng người, rõ việc, đúng tiến độ và đảm bảo không gây phiền hà cho đơn vị thụ hưởng.

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc giữa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với các cơ quan, đơn vị về công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Khánh Hòa, diễn ra ngày 25/11.

Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận kết quả báo cáo công tác hỗ trợ đồng bào bị bão lũ tại miền Trung, trong đó trọng điểm là tỉnh Khánh Hòa. Ông đặc biệt đánh giá cao, tri ân các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân thành phố, dù trong giai đoạn còn nhiều khó khăn nhưng đã có những nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, đóng góp thầm lặng, đầy ý nghĩa để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai.

Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về hỗ trợ khắc phục thiên tai, thảm họa với tinh thần nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất với điều kiện cao nhất có thể.

Có 28 sở, ngành, đơn vị của thành phố đã gấp rút liên hệ, phối hợp với đơn vị tương ứng của tỉnh Khánh Hòa để tìm hiểu nhu cầu, đề xuất và triển khai hiệu quả phương án hỗ trợ, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân tỉnh Khánh Hòa trân trọng, đánh giá cao.

Phó Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh công tác hỗ trợ Khánh Hòa trong giai đoạn tái thiết sau thiên tai thời gian tới phải sát điều kiện thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm.

Thành phố sẵn sàng đầu tư 200 tỷ đồng giúp Khánh Hòa tập trung khôi phục 550 trạm phát sóng viễn thông; khôi phục, sửa chữa, chỉnh trang, duy tu cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị dụng cụ dạy và học của 33 trường học, trạm y tế.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đáp ứng Công văn đề nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ của Tỉnh ủy Đắk Lắk, ngày 25/11, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định hỗ trợ khẩn cấp tỉnh 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thời gian qua, việc hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đã được triển khai đồng bộ với sự phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị cụ thể của thành phố, gắn với đối ứng của Khánh Hòa, tạo sức mạnh tổng hợp, đảm bảo người dân nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất có thể để sớm ổn định sức khỏe, cuộc sống và phục hồi kinh tế-xã hội.

Hiện nay, tại Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh đang vận hành 4 bếp ăn dã chiến, cung cấp 24.000 suất ăn/ngày/2 bữa cho người dân và lực lượng hỗ trợ khắc phục thiên tai tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Thành phố bảo đảm lực lượng từ 30- 50 bác sĩ túc trực hằng ngày, xuyên suốt thời gian cứu trợ, hỗ trợ khám, điều trị cho nhân dân và kiểm soát dịch bệnh sau mưa lũ; điều động 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác, kèm đầy đủ lái xe và 300 nhân lực phục vụ để tham gia thu gom, xử lý rác thải, bùn đất sau bão.

Thành phố Hồ Chí Minh đã cử 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an Thành phố tới Khánh Hòa cùng đồng bào dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau khi nước rút.

Có 150 tình nguyện viên thuộc lực lượng thanh niên xung phong, 200 tình nguyện viên Thành đoàn, 300 tình nguyện viên vệ sinh môi trường thành phố trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân Khánh Hòa tại các điểm trọng yếu.

Thành phố đã trao hỗ trợ Khánh Hòa 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn cứu trợ vận động từ nhân dân thành phố; hỗ trợ 10.000 áo phao, hơn 2.434 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu, 10.000 túi thuốc gia đình./.

