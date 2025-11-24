Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lũ kéo dài

Chiều 24/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm triển khai biện pháp xử lý hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa lũ kéo dài.

Quyết định xác lập phạm vi ảnh hưởng trên các tuyến Quốc lộ 27C, Quốc lộ 27, Tỉnh lộ 9, đường tỉnh 701, 703, 707 và cầu Ngọc Thảo (phường Tây Nha Trang). Đây là căn cứ để các cơ quan chức năng đề xuất thẩm quyền phê duyệt kinh phí sửa chữa khẩn cấp và khắc phục tạm thời những vị trí hư hỏng.

Từ ngày 16 đến 22/11, Khánh Hòa có nhiều đợt mưa lớn với lượng mưa ở một số khu vực gần 490mm. Nước lũ lên nhanh, gây xói lở và chia cắt giao thông ở nhiều vị trí. Trong đó các quốc lộ nối liền Khánh Hòa và Lâm Đồng có nhiều vị sạt lở nghiêm trọng.

Quốc lộ 27C đoạn từ km26+000 đến km56+000 xảy ra sạt lở taluy, trong đó hai vị trí tại km36+700 và km37+470 bị nứt và sụt lún hoàn toàn. Quốc lộ 27 từ km207+000 đến km240+000 xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy và hư hỏng mặt đường.

Tỉnh lộ 9 từ km12+000 đến km33+000 sạt lở nặng, tại km10+180 xảy ra xói lở đầu cống. Đường tỉnh 701, 703 và 707 có nhiều đoạn đất đá tràn xuống mặt đường, gây chia cắt và mất an toàn lưu thông. Cầu Ngọc Thảo bị sạt lở mố M2 và tường chắn phía thượng lưu.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê và tỉnh lộ 9 qua đèo Khánh Sơn đang ách tắc. Các đơn vị đang nỗ lực huy động máy móc, san gạt đất đá và gia cố mái taluy để sớm khôi phục giao thông.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, đến 9 giờ ngày 23/11, toàn tỉnh ghi nhận 15 người thiệt mạng, trong đó có 8 người tử vong tại khu vực đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn và 7 người tử vong trong mưa lũ. Hơn 13.300ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại.

Toàn tỉnh có 241 gia súc và hơn 24.200 gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Khoảng 157ha ao đìa nuôi tôm, cá mú và ốc hương bị ngập tràn. Nhiều công trình hạ tầng, trường học và cơ sở y tế bị hư hỏng. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua mức hỗ trợ đối với các hộ bị thiệt hại. Hộ có nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng. Hộ có nhà hư hỏng được hỗ trợ 30 triệu đồng. Các trường hợp thiệt hại được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Học sinh từ tiểu học trở lên thuộc các hộ bị ảnh hưởng được hỗ trợ 500.000 đồng./.

Khánh Hòa nỗ lực ổn định sau cơn lũ lụt lịch sử Nước rút, người dân phải đối mặt với hiện thực hoang tàn, nhiều hộ trắng tay sau một đêm nước dâng, theo đó, chính quyền địa phương và bà con nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực ổn định cuộc sống.