Khánh Hòa: Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng, nông nghiệp

Từ ngày 16 đến 23/11, mưa lũ diễn biến phức tạp và gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân Khánh Hòa; trong đó, có khu vực Nam Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) vùng đất quanh năm nắng gió phải "oằn mình" trước trận lũ lịch sử.

Nước lũ cuốn trôi nhiều đàn trâu, bò, dê, cừu, hoa màu, nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng, nhiều tuyến đường bị xé toạc, cảnh hoang tàn hiện rõ.

Tại tuyến đường DT703 (đoạn qua xã Ninh Phước), một đoạn dài khoảng 500 mét bị sạt lở sâu tạo hàm ếch lớn, nền đường trượt xuống ta luy và bị nước cuốn trôi. Nhiều trụ điện ven đường bị quật đổ, một số nhà dân bị đánh sập phần móng.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương lập rào chắn, cắm biển cảnh báo để ngăn người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Ngay sau khi nước rút, người dân địa phương bắt tay thu dọn đồ đạc bị cuốn vương vãi khắp nơi.

Ông Phan Châu Thanh (xã Ninh Phước) cho biết, đến nay ông vẫn chưa hết bàng hoàng trước khoảnh khắc lũ dữ ập vào trong đêm 20/11. Ông kể, nước bất ngờ dâng nhanh giữa đêm khiến vợ chồng ông không kịp trở tay, phải vội leo lên gác để tránh lũ.

Nước lên cao gần chạm đường dây điện, chảy xiết, buộc hai vợ chồng phải ngồi chờ đến hơn 2 giờ sáng mới được lực lượng cứu hộ tiếp cận đưa ra ngoài an toàn.

Dòng nước lũ xé mạnh khiến phần móng nhà bị sập, nền gãy, nhiều vật dụng bị cuốn trôi ra cánh đồng phía sau.

“Giờ nước rút, vợ chồng tôi chỉ biết đi nhặt lại từng món đồ. Nhà cửa hư hỏng nặng, còn cuộc sống sắp tới thì chưa biết sẽ như thế nào”, ông Thanh buồn bã nói.

Mưa lũ gây ngập sâu tại nhiều địa phương thuộc Nam Khánh Hòa, các vùng chuyên canh nho và táo vốn là cây trồng chủ lực, nguồn sinh kế chính của hàng nghìn hộ dân chịu thiệt hại nặng nề.

Những ngày sau lũ, tại xã Ninh Phước và dọc các khu vực ven sông Cái Phan Rang, nước đã rút nhưng dấu vết của trận lũ vẫn còn in hằn trên các giàn nho.

Hàng chục ha vườn nho bị ngập, những chùm nho chỉ còn lớp bùn phủ dày, lá vàng úa, cây héo rũ sau nhiều ngày ngập sâu.

Không chỉ vườn nho, các vườn táo cũng chịu chung cảnh ngập úng. Nhiều hộ dân đối mặt nguy cơ thất thu, đang gắng sức bơm thoát nước khắc phục từng bước để giảm thiệt hại.

Gia đình ông Trần Quốc Việt (xã Ninh Phước) canh tác hơn 1 sào nho (hơn 1.000 m2) gần như mất trắng sau đợt mưa lũ. Trái rụng hàng loạt, cành lá dập nát, toàn bộ công chăm sóc suốt nhiều tháng bị xóa sạch.

Ông Việt cho biết: “Lũ đi qua để lại hiện trường như thế này thì cây khó sống. Trái và lá đều héo, bà con phải bỏ hàng chục triệu đồng để đầu tư trồng lại. Khoảng 90% hộ trồng nho trong vùng bị thiệt hại rất nặng, gần như hoàn toàn.”

Mưa lũ gây thiệt hại nặng đối với hệ thống hạ tầng tại khu vực Nam Khánh Hòa. Công trình hồ Nước Ngọt (xã Vĩnh Hải) bị gãy tường chắn sóng, xói lở mái hạ lưu.

Tuyến đê bờ Bắc sông Cái Phan Rang xói lở mái và mặt đê, hư hỏng 6 cống tràn, 1 đập dâng sụp gãy cầu công tác, sụp đổ tường các tuyến mương nội đồng với tổng chiều dài 5,5km, sạt lở nhiều đoạn bờ với tổng chiều dài 4,3km.

Hàng loạt tuyến giao thông như ĐT 701, ĐT 702, ĐT703, ĐT 706, ĐT707 và ĐT 708 bị sạt lở, gây chia cắt cục bộ.

Nhiều điểm trường trên địa bàn cũng bị ngập sâu; bàn ghế, trang thiết bị dạy học hư hỏng, phòng học bị bùn đất tràn vào, hệ thống điện, nước bị ảnh hưởng, sách vở và đồ dùng cá nhân của học sinh bị cuốn trôi.

Hệ thống thông tin liên lạc, lưới điện, cấp nước và một số trạm y tế tại các địa phương cũng chịu thiệt hại, ảnh hưởng lớn đến hoạt động dân sinh và công tác khắc phục sau thiên tai.

Người dân di chuyển bằng thuyền tại khu vực ngập nước tại xã Ninh Phước (Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn, tính đến 9 giờ ngày 23/11, toàn tỉnh ghi nhận 15 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương. Hiện vẫn còn 87 hộ với 364 khẩu tại hai địa phương Diên Điền và Ninh Phước bị ngập lụt.

Cụ thể, tại Tổ 7 thôn 1 (cụm công nghiệp Diên Phú) còn 3 hộ với 12 khẩu bị ngập; thôn Đông 3 có 71 hộ với 310 khẩu đang còn ngập với mực nước khoảng 40 cm; tại thôn Phước Khánh (xã Ninh Phước) còn 30 hộ với 122 khẩu bị ảnh hưởng do nước chưa rút.

Mưa lũ đợt vừa qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện rộng. Về nhà ở, toàn tỉnh Khánh Hòa có 30.655 hộ với 115.384 khẩu bị ngập sâu từ 1 đến 3 mét. Trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp, hơn 13.300 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại.

Về chăn nuôi, 241 gia súc và 24.222 gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Lĩnh vực thủy sản ghi nhận 157 ha ao nuôi tôm, cá mú, ốc hương bị thiệt hại; nhiều ao đìa nuôi tôm thẻ và ốc hương bị nước tràn bờ.

Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng 5.000 tỷ đồng, bao gồm tài sản, nhà cửa của người dân và doanh nghiệp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chi khẩn cấp trước mắt 112 tỷ đồng hỗ trợ các xã, phường phòng chống, khắc phục hậu quả; đồng thời cấp 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân.

Tỉnh cũng ban hành mức hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ đối với hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn, trôi không còn nơi ở được hỗ trợ chi phí làm nhà với mức 60 triệu đồng/nhà. Hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa với mức 30 triệu đồng/nhà.

Đối với người thuộc hộ gia đình có nhà ở bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, có khó khăn được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/nhân khẩu/hộ.

Học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình có nhà bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, có khó khăn được hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh để mua sách vở và đồ dùng học tập.

Để sớm khôi phục sản xuất, các địa phương cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân tiêu úng, cải tạo đất, chăm sóc cây trồng bị ngập úng; thực hiện rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho bà con./.

